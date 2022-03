Forsker graver dybere i hudlidelser

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. marts 2022 - 16:12

Hvor stor en andel af den voksne befolkning i Grønland har hudlidelser?

Det spørgsmål håber læge ved Herlev og Gentofte Hospital og ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik, Anna Maria Andersson at få svar på.

Der er få undersøgelser om forekomsten af hudlidelser i Grønland. Men de kendte resultater viser, at forekomsten er højere end andre nordiske lande.

- Der er meget lidt viden om forskellige hudsygdomme i Grønland. Dette projekt vil danne grundlag for et større fremtidigt projekt, hvor vi planlægger at undersøge forekomsten af hudsygdomme bredere i Grønland, fortæller Anna Maria Andersson til Sermitsiaq.AG.

Bred vifte af hudsygdomme

Undersøgelsesdelen af forskningsprojektet skal foregå i Tasiilaq i dagene 4. maj til 10. maj, hvor hun vil tage prøver fra deltagerne for forskellige hudsygdomme. Forekomsten af atopisk eksem, allergisk kontakteksem, psoriasis og acne samt sjældnere hudsygdomme skal kortlægges.

- Vi opfordrer alle over 18 år til at være med i undersøgelsen, uanset om man har en hudsygdom eller ej - det er nemlig meget vigtigt for undersøgelsen og hvor godt resultaterne kan bruges, siger Anna Maria Andersson.

Der findes få undersøgelser af forekomster af hudlidelser blandt befolkningen i Grønland. En nyere undersøgelse viser, at cirka hvert tredje barn før skolealderen har atopisk eksem i forhold til andre nordiske lande.

- Den høje forekomst af atopisk eksem blandt børn tyder på en tilsvarende høj forekomst af atopisk eksem blandt voksne, da man ved fra andre lande, at cirka hvert femte barn bliver ved med at have sygdommen ind i voksenalderen, lyder det fra lægen.

Forventer høj forekomst

Ud fra tidligere undersøgelser, har hun en forventning om, at der vil være høj forekomst af hudlidelser blandt voksne i Grønland.

- Det er min forventning, at vi ved det kommende projekt finder, at den generelle forekomst af hudsygdomme i Grønland er høj.

- Jeg formoder, og har en forhåbning om, at vi med projektet dels kan øge fokus på hudsygdomme i Grønland, men også at vi vil få værdifulde data, som vi sammen med det lokale sundhedsvæsen kan bruge til at forbedre diagnostik og behandling, siger hun.

Hun oplyser, at ved undersøgelserne vil hudlægen ved Dronning Ingrids Hospital lave en behandlingsplan som bliver lagt ind i sundhedsjournalen, hvis en deltager har en hudlidelse der kræver behandling.

Anna Maria Andersson kan endnu ikke oplyse, hvilke andre byer, forskerne vil besøge i år i forbindelse med forskningsprojektet.