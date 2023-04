Forsker om base-navneskift En anerkendelse af det grønlandske folk

Thomas Munk Veirum Torsdag, 06. april 2023 - 11:48

Torsdag ændrer USA ved en ceremoni på basen det officielle navn på Thule Air Base til det delvist grønlandske Pituffik Space Base.

Der er tale om en gestus til Grønland, der skal ses i lyset af de senere års udvikling i øgede samarbejde mellem Grønland og USA, vurderer forsker og leder af Nasiffik – Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik ved Ilisimatusarfik, Rasmus Leander Nielsen:

- Det vigtigste er, at det er en gestus fra amerikansk side, og en anerkendelse af det grønlandske folk og sprog og den lange historie omkring Thule-basen.

- Det ligger i forlængelse af det styrkede samarbejde, der har været mellem Grønland og USA især de senere fem år. Der har været en større bevågenhed fra amerikansk side i forhold til det grønlandske samfund, siger Rasmus Leander Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Befolkninger skal inddrages

Han afviser, at det kan betegnes som en gratis omgang for amerikanernes side at ændre navnet på basen:

- Det er en gestus, der sender et klar signal om, at man anerkender Grønland. Det er en anerkendelse af det grønlandske samfund og det samarbejde, som begge parter lægger stor vægt på, siger Rasmus Leander Nielsen.

LÆS OGSÅ: Thule Air Base får officielt grønlandsk navn

Udover det styrkede samarbejde med Grønland, så peger Leander Nielsen også på en anden udvikling, der går på, at man i USA i højere grad inddrager befolkningerne der bor i Arktis.

- Større aktører får tit kritik for, at man glemmer, at der bor folk i Arktis, siger Rasmus Leander Nielsen

Fortsat vigtig for afskrækkelse

Det vil USA gerne ændre, og det ses blandt andet i Alaska, hvor samarbejdet med oprindelige folk er begyndt at fylde mere.

Med hensyn til Pituffiks vigtighed i det internationale spil mellem stormagterne, siger Leander Nielsen, at basen er en særdeles vigtig brik i puslespillet, der handler om at kunne fremvise såkaldt troværdig afskrækkelse til Rusland.

Det vil sige, at basen skal kunne opdage eventuelle missiler eller angreb fra Rusland - også selvom der ikke er noget, der tyder på, at Rusland vil handle sådan.

Mangeårig strid om servicekontrakt

Pituffik var gennem mange år genstand for en strid om servicekontrakten på basen, der i 2014 gik til et amerikansk selskab.

LÆS OGSÅ: Pituffik-kontrakt på op mod 28 mia. kr. gives til nyt selskab

I december sidste år blev det offentliggjort, at joint venture-selskabet Inuksuk A/S, der er ejet af Permagreen Grønland A/S og Vectrus Services Greenland APS, har fået tildelt kontrakten på vedligehold af Pituffik de næste 12 år.

Kontrakten har en værdi på op til 27,8 milliarder kroner.