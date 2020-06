Forfatningskommissionen drøftede udkast til grundlov

redaktionen Fredag, 19. juni 2020 - 17:42

Medlemmerne i forfatningskommissionen har holdt møde for tredje gang, og det skete i går, torsdag.

- Vi har nu siden midten af maj behandlet udkastet til en kommende grundlov, siger formanden for forfatningskommissionen Ineqi Skourup Kielsen i pressemeddelelsen.

Flere rådgivende eksperter

Det oplyses, at arbejdet foregår i tre grupper, hvor de hver især fremlagde status over deres arbejde.

- Desuden gjorde det første hold af eksperter rede for deres udtalelser, fremgår det.

- Sådanne oplæg, hvor man ser på tingene med andre øjne, er udbytterige og interessante. Vi er nu klar til at give flere rådgivende eksperter, såvel her fra landet som fra udlandet, fremhæver Ineqi Skourup Kielsen.

Udtrædelse af Atassut

Kommissionen beklager sig desuden over partiet Atassuts beslutning om at forlade kommissionen, som partiet tog sidste uge. Det betød derfor, at Paninnguaq Kruse ikke længere repræsenterer Atassut i Forfatningskommissionen.

- Vi skal understrege, at arbejdet har et langtidsperspektiv, og det handler om at udarbejde et grundlovsudkast, som vil træde i kraft når samfundet beslutter sig for selvstændighed. Først når borgerne beslutter sig for selvstændighed vil Inatsisartut, og i sidste instans borgerne, tage stilling til grundlovsudkastet, lyder det fra forfatningskommissionen.

