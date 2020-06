Atassut melder sig ud af Forfatningskommissionen

Merete Lindstrøm Fredag, 12. juni 2020 - 15:13

- Atassut vil slå fast, at vi vil styrke samarbejdet i Rigsfællesskabet, samt at vi skal prioritere vores midler og spare, hvor vi kan. Derfor melder vi os ud af Forfatningskommissionen, lyder det fra partiformand, Aqqalu C. Jerimiassen, i en pressemeddelelse.

- Vi vil bruge vores kræfter på at forbedre vilkårene og styrke befolkningens evne og muligheder for at kunne forsørge sig selv, skriver han.

Formanden for forfatningekommissionen har ikke fået besked om Atassuts udmelding, da Sermitsiaq.AG taler med ham. Han påpeger, at hans opgave er at opfylde kommisoriets krav til forfatningsarbejdet, og at han ikke vil kommentere på partipolitik.

- Selvfølgelig respekterer jeg deres beslutning, men det er da ærgerligt, for kommissionen skal helst være sammensat så bredt som muligt for at dække befolkningens meninger i arbejdet, siger formand for Forfatningskommissionen, Ineqi Kielsen, til Sermitsiaq.AG.

Drop kommissionen

I samme ombæring som Atassut melder sig ud, kommer partiet med en opfordring til Naalakkersuisut:

- Vi skal også opfordre til at stoppe Forfatningskommissionen. Den skal nok starte op igen, når den tid kommer. For når den bliver færdiggjort nu, bliver den først relevant for vores børn eller børnebørn. Lad vores efterkommere selv forme den og skrive den selv på baggrund af deres vilkår i deres tid, slutter Atassut i pressemddelelen.

Atassuts medlem af kommissionen er Panninguaq Kruse. Hun er ifølge Ineqi Kielsen lige blevet formand for en arbejdsgruppe under kommissionen.