Qujaukitsoq er ærgerlig over Atassut

Torsdag, 18. juni 2020 - 11:48

I sidste uge valgte Atassut at træde ud af Forfatningskommissionen med den begrundelse, at de ikke bakker op om en løsrivelse fra Rigsfællesskabet, og at pengene kan bruges bedre andre steder. I departement for Finanser, hvor Forfatningskommissionen hører under, er der skuffelse at spore.

- En kommende forfatning vil kunne påvirke adskillelige generationers liv, og det er derfor ærgerligt, at Atassut ikke har forståelse for de langsigtede perspektiver i forfatningsarbejdet, skriver Vittus Qujaukitsoq i et brev til Atassut.

- Jeg skal tilkendegive, at jeg finder, at denne beslutning er et udtryk for en fejlvurdering fra partiets side, lyder det.

Vittus Qujaukitsoq skriver også, at han havde været åben for dialog forud for partiets udmelding, og at der naturligvis fortsat er en plads til partiet i Forfatningskommissionen, hvis de skifter mening.

Partiets mandat i kommissionen Panninguaq Kruse var alt andet end tilfreds med udmeldingen i sidste uge og gjorde det klart, at hun ikke ville trække sig frivilligt.

- Jeg forstår ikke mit parti, og jeg er skuffet over deres beslutning. Det er ikke en legeplads. Det vil være spild af penge, hvis jeg forlader arbejdet i utide, lød det, da hun hørte om partiets udmelding.

Pladsen tilhører partiet

Men Vittus Qujaukitsoq understreger, at pladsen tilhører partiet og dermed ikke er hendes længere.

Han henviser til, at der i Forfatningskommissionens kommissorie står følgende om udpegning af medlemmer:

"Forfatningskommissionen består af syv medlemmer udnævnt af Naalakkersuisut efter indstilling fra de partier, som blev repræsenteret ved sidste Inatsisartut valg."

- Med udgangspunkt i ovennævnte tager jeg Atassuts ønske til efterretning, men holder deres plads i Forfatningskommissionen åben for partiet. I forlængelse af dette repræsenterer Paninnguaq Kruse ikke længere Atassut i Forfatningskommissionen og udtræder den 12. juni, siger Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG