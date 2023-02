Folkevalgt vil have klarlagt ejerforhold og ledelse i Royal Greenland

Anders Rytoft Torsdag, 09. februar 2023 - 12:49

Royal Greenland er blandt landets mest centrale virksomheder.

Koncernen har til formål at fremme økonomien gennem fiskeri. Men hvordan ser den aktuelle situation egentlig ud?

Det søger Lars Poulsen, medlem af Inatsisartut for Siumut, svar på gennem en række spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmålene kredser om ejerskabet, hovedsædet, direktionens størrelse og løn, samt direktionens skattepligt og eventuelle bonusordninger.

Hans spørgsmål kommer i kølvandet på debatten om Royal Arctic Line, som har hævet prisen på eksport, hvilket begrundes med global inflation. Royal Greenland har i den forbindelse udtalt sig kritisk om selskabet, som ligeledes er selvstyreejet.

Folkevalgtes pligt

- Vi synes, det er misbrug af monopolsituationen. Det lugter lidt af, at man ikke har overblik over sin egen situation og sin egen forretning. Det er useriøst og uprofessionelt.

Sådan lød det fra direktør og CFO i Royal Greenland, Nils Kinnerup, i den forgangne uge.

Og det er ikke gået ubemærket hen, tværtimod. Lars Poulsen mener ligefrem, at det er de folkevalgtes pligt at spørge til den aktuelle situation i virksomheden.

Han begrunder selv, at Royal Greenland koncernen er et samfundsejet selskab, som tjener penge på samfundsejede kvoter - og nu åbenbart udtaler sig politisk, lyder det videre i begrundelsen for, hvorfor han stiller spørgsmålene.

Løn og bonusser

Det er almen kendt, at Royal Greenland er 100 procent ejet af Selvstyret og har hovedkontor i Nuuk. Alligevel ønsker politikeren fra Siumut, selvom Lars Poulsen allerede kender svaret, at vide, om koncernen er et fuldt ud samfundsejet selskab, hvor ejerne er den grønlandske befolkning, og om det er korrekt, at virksomheden ikke har hovedsæde i Grønland.

Han vil også vide, hvor mange personer der er i selskabets direktion, samt hvor stor deres samlede løn er. Oplysninger, der ligger frit tilgængelige på virksomhedens hjemmeside.

Lars Poulsen ønsker desuden at afdække, hvorfor direktionen fik en bonus i 2021, og om lignende ordninger er blevet tilbudt de grønlandske fiskere, som er tilknyttet Royal Greenland.

Til sidst ønsker han at vide, om nogen i direktionen har skattepligtige adresser i Grønland, altså om de bor i samme land som ejerne og bidrager til Grønland gennem deres løn.