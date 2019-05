FN’s verdensmål i fokus

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 26. maj 2019 - 10:53

Børn og unge i Grønland får mere og mere forståelse for, hvor vigtigt det er, at man passer på jorden.

Senest havde elever fra GUX Nuuk holdt en demonstration for klimaet.

Atuarfik Hans Lynge havde projekt om plastik.

Og nu melder eleverne fra Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut på bane.

Det meddeler Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling var på skemaet, da eleverne havde projektuger. Eleverne havde lavet planer for, hvordan de kan følge FN’s mål i hverdagen.

En verdensmål af gangen

Flere klasser havde projektuger om FN’s 17 verdensmål. De 17 verdensmål vil FN nå for at opnå en mere bæredygtig udvikling for jorden og indbyggerne.

3.b i Minngortuunnguup Atuarfia arbejdede med verdensmål nr. 12, som handler om ansvarligt forbrug og produktion.

3.b satte fokus på genbrug af tøj, hvor de brugte deres kreativitet, og syede aflagde tøj om til nyt tøj. De endte i en modeshow for skolen. Under projektet havde eleverne lært om, hvor meget tøjproduktion kræver af ressourcer som vand og CO2, og at genbrug af tøj er skåner miljøet.

Madspild var på skemaet for 9.b. Eleverne fik mulighed for at besøge virksomheder, der producerer og sælger mad.

Qeqqata Kommunias borgmester, Malik Berthelsen (S), var inviteret til fremlæggelserne af projekterne.

- Jeg syntes, at fremlæggelserne fra 3.b og 9.b var rigtig flotte og viste ting, som er vigtige i vores hverdagsliv, såsom genbrug af tøj og unødvendigt madspild. Eleverne mindede os om at vi kan passe bedre på naturen ved at ændre vores adfærd, siger han i en pressemeddelelse.

Drikkevand

7.b havde fokus på verdensmål 6 Rent drikkevand og har arbejdet med forslag til løsninger til kommunen vedrørende vejen til Kangerlussuaq.

- Det har været spændende at arbejde med forslag til vejen og jeg har fået ny viden om hvor ATV’er og biler må køre. Det var især sjovt at være ude i området og se vandpumpestationen og se hvordan det hele hænger sammen, siger Julius fra 7.b.

- Jeg lagde særligt mærke til løsningsforslaget fra 7.b, og deres vision om mulige vejløsninger samtidig med vi sikrer rent drikkevand. Jeg blev særdeles positivt overrasket over, at de endda også havde tænkt på vejhældningen på bil/ATV-sporet, siger Malik Berthelsen.