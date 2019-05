Elever laver computermus af træ

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 21. maj 2019 - 07:02

- Vi går i en skole, der er lavet af plastik!

Sådan var reaktionen fra en af eleverne under en projektuge om plastik. Elevernes stole er lavet af plastik. Whiteboardet er lavet af plastik. Skoletaskerne, penalhusene og selv elevernes tøj indeholder plast. Eleverne kan sågar fylde en hel pose af skrald af plastik i skolegården i løbet af 10 minutter.

580 millioner tons er blevet produceret og brugt ag jordens befolkning i 2014.

- Plastik i sig selv er jo ikke et problem, hvis det håndteres rigtigt efter brug. Problemet er, hvis plastik havner i og dermed forurener naturen, forklarer faglærer Nivi Thomassen Olsen til Sermitsiaq.AG.

Lærerigt projekt

For eleverne er det en lærerig uge at have projekt om plastik. Fokus på plastik og plastaffald gør, at eleverne tænker sig godt om, før de køber endnu en plastpose. De er dog mere overrasket over, at skolen skaber så meget affald, der indeholder plast.

- Vi gik rundt i skolen for at lede efter plastikmus til computere. Vi fandt 53 computermus, og mindst 12 af dem var ødelagte. Normalt vil skolen smide dem ud, men i løbet af en dag lærte jeg at reparere musene og dermed grnbruge plastikken, siger Emil Fjordbak, 8.b, til Sermitsiaq.AG.

Han har allerede lavet en computermus lavet af træ i stedet for plastik.

Isabell Vajse, 8.b, har fundet ud af, at flere ellers velfungerende stole bliver kørt til forbrændingen, da skolen ofte mangler reservedele såsom hjul til stolene. Hun vil også fokusere på mindre plastikforbrug udenfor skolens mure.

- Man kan jo selvfølgelig tage en mulepose med, i stedet for endnu en plasticpose. Og jeg kunne godt tænke mig at lave smykker ud af plastik, så jeg genbruger det, der ellers ender i skraldespanden. Jeg har set nogen, der går med meget smukke smykker, der er lavet af plastik, siger hun.

Forslag til ledelsen

Eleverne har flere forslag til, hvordan skolen kan minimere plastikforbruget. Tre af forslagene er blevet givet videre til skolens ledelse, som så skal tage stilling tl dem. Nivi Thomassen Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at skolen kan vælge at gøre brug af alle forslagene, eller et af forslagene.

Elevernes forslag til ledelsen er: