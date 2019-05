Unge aktivister: Politikerne tager ikke klimakrisen alvorlig nok

Walter Turnowsky Fredag, 24. maj 2019 - 16:03

De første unge gik i dag på gaden i New Zealand og Australien. Siden fulgte unge i 110 lande over hele kloden efter - tidszone efter tidszone.

I Nuuk var det klokken 12, at de unge forlod skolen og satte sig foran Inatsisartut.

- Vi syntes, at det er vigtigt at være en del det her, som sker over hele verden og det sker fordi det er vores fremtid der er på spil, siger Iluuna Sørensen, der er en af initiativtagerne.

- Det er vigtigt at vi i Grønland er med, fordi nogle af de forandringer der sker, der sker først her hos os, hvor vi kan se, at indlandsisen smelter. Det påvirker os kraftigt her i Grønland nu hvor klimaforandringerne starter.

Iluuna Sørensen (tv) og Line Andersen mener ikke, at politikerne tager klimakrisen alvorligt nok Leiff Josefsen

En af de andre bag initiativet, Line Andersen har et klart budskab til beslutningstagerne.

- Politikerne skal prioritere klimapolitikken, fordi situationen er meget alvorlig. Vi har ikke lang tid til at reagere, for vi begynder allerede at se forandringerne, siger hun.

- Når ma ser på, hvor alvorligt problemet er, så skal der meget mere til end man hidtil hat gjort. Det kan godt være, at vi allerede er i gang og det kan godt være, at vores CO2 udledning ikke er så stor sammenlignet med andre lande, men i forhold, hvor stort og alvorligt problem klimakrisen udgør, så er det meget vigtigt, at vi allerede er i gang nu. Selvom Grønland har en lille befolkning, så er det vigtigt, at vi står frem, at det er den eneste vej frem at sætte klimapolitikken øverst på dagsordenen.

Leiff Josefsen

Da 196 lande i 2015 underskrev en klimaaftale i Paris, valgte Grønland at stå udenfor. Det daværende Naalakkersuisut frygtede, at det kunne hæmme den økonomiske udvikling, hvis man skulle leve op til kravene i aftalen.

- Jeg syntes det er ærgerligt, at vi ikke er med i Paris-aftalen, for det er en international aftale, som skal formindske klimakrisen, siger Iluuna Sørensen

- Jeg er naturligvis klar over, at der er en masse faktorer der spiller, men jeg håber at Grønland vil gå ind og være med internationale aftaler eller i det mindste arbejde på, at være mere bæredygtig og klimavenlig.