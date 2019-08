Flertal i fangstudvalget: Øg narhvalskvoterne

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. august 2019 - 11:47

Udvalget for fangst og fiskeri har sendt et opråb til Naalakkersuisut om at afsætte flere kvoter af narhvaler til Qaanaaq og Savissivik. Det sker efter narhvalkvoten i området er opbrugt, og borgerne i Qaanaaq har demonstreret med henvisning til, at de nu ingen indtægtskilde har.

Udvalget støtter dermed KNAPK’s ansøgning om ekstra kvoter i den nordligste by og bygd, og ”kræver at Naalakkersuisut hurtigst muligt finder en løsning sammen med brugerne”.

- Udvalget ønsker, at den traditionelle fangstmetode i Qaanaaq skal opretholdes og forsvares, lyder det fra et flertal i udvalget der består af Siumut, Inuit Ataqatigiit, Partii Nalera og Atassut.

Sidste uge demonstrerede borgere i Qaanaaq, da narhvalkvoterne var ved at blive opbrugt. Fangernes udlæg i sagen er, at der ikke er andre indtægtskilder for dem, da indhandling af sælskind ikke er muligt, ej heller fiskeri af hellefisk ikke er en mulighed.

Borgmesteren i Avannaata Kommunia viste også sin støtte.

Flere kvoter i andre byer

Men det er ikke kun i Qaanaaq og Savissivik, udvalget kræver flere kvoter.

Udvalget opfordrer Naalakkersuisut til at se på mulighederne for at tildele ekstra kvoter på den eftertragtede dyr ved Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Upernavik. Dette arbejde skal løses sammen med de lokale brugere.

- Udvalget skal samtidigt opfordre Naalakkersuisut til at komme med tiltag, som kan forebygge, at man tit kommer ud i en penibel situation med at diskutere ekstra kvoter. Dette kan bl.a. gøres ved, at gøre indhandlingsforholdene for sælskind bedre, skriver udvalget i en pressemeddelelse.

- Generelt ønsker udvalget, at diskussioner om ekstra kvoter ikke skal være en tilbagevendende problemstilling og kræver, at Naalakkersuisut arbejder for snarlige tiltag, der kan stoppe denne tilbagevendende problemstilling.

Mindretallet med en udtalelse

Demokraatit, der også er medlem i udvalget for fiskeri og fangst er grundlæggende enig i, at Naalakkersuisut skal arbejde for at forhøje kvoterne.

-Men Demokraterne er ikke enige i, at der på nuværende tidspunkt er et grundlag for at forhøje kvoterne, som kan forsvares. Dette er begrundet i, at Naalakkersuisut i deres afslag af en forhøjelse på nuværende tidspunkt henviser til, at der er restkvoter på andre fangstdyr for 2019 og ikke mindst, at der er mulighed for at fange rensdyr og moskus, lyder det fra Demokraatits mindretalsudtalelse.

Demokraatit mener, at en forhøjelse på nuværende tidspunkt ikke vil styrke Grønlands position, men derimod svække Grønlands troværdighed. Demokraterne opfordrer dog Naalakkersuisut til at igangsætte et arbejde i samarbejde med fangerne og Pinngortitaleriffik.