Fangere i Qaanaaq demonstrerer efter narhvalsstop

redaktionen Tirsdag, 20. august 2019 - 14:43

Mandag meddelte selvstyret at årets narhvalkvote på 18 narhvaler er opbrugt i Savissivik, hvilket betød, at der ikke længere må fanges narhvaler for resten af året i Savissivik.

Peter Petersen

Efter udmeldingen fra selvstyret blev der i dag, tirsdag holdt demonstration i Qaanaaq.

Vintermørket kommer snart

- Hvad skal vi så leve af, når vi ikke længere kan fiske efter hellefisk eller sælge sælskind? lød det blandt andet fra demonstranterne, der håber på, at der vil blive uddelt flere narhvalskvoter i området.

- Vi har børn, har hundeslæde hunde og skal betale vores regninger. Vintermørket er på vej! Peter Petersen

Omkring 100 borgere deltog i demonstrationen i Qaanaaqs gader i dag, mandag.

- Vi fangere har børn og skal fodre vores slædehunde. Og ikke nok med det, vi skal også kunne betale for vores regninger. Snart kommer vintermørket, derfor må der ske noget nu. Vores håb er, at der skal ske et forsvar af vores fangerlivskultur samt bevarelsen af slædehundene, var et af opråbene til politikerne.

Femårs plan

Demonstranterne håber således på, at der vil blive tildelt mere langsigtede kvote.

Omkring 100 borgere deltog ved demonstrationen Peter Petersen

- Der må lægges fem års plan for tildelingerne, så fangerne kan planlægge deres fremtid, lød det blandt andet fra demonstranterne.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplyser dog i en pressemeddelelse, at der stadigvæk er en restkvote for i år på hvidhvaler i Qaanaaq og Savissivik, og disse kan stadigvæk fanges.