Avannaata Kommunia: Tildel ekstra kvoter til Qaanaaq og Savissivik

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. august 2019 - 16:00

Avannaata Kommunia støtter Qaanaaq og Savissivikfangernes ansøgning om ekstra tildeling af kvoter på narhvaler.

- Demonstrationen understreger, at langt mod nord er fangererhvervet en meget basal og nødvendig del af hverdagen. Vi har fra Avannaata Kommunia stor forståelse for borgernes reaktion og melder ud, at vi støtter dem fuldt ud.

Sådan lyder en pressemeddelelse fra udvalget for fangst og fiskeri og borgemster Palle Jerimiassen.

Demonstrationen

I går demonstrerede fangerne og borgerne i Qaanaaq. Baggrunden for demonstrationen var, at narhvalkvoten er ved at være opbrugt. Fangerne ønsker en større kvotetildeling af narhvaler. Indtil videre er alle ansøgninger afvist af departementet for fangst og fiskeri.

- Vi fangere har børn og skal fodre vores slædehunde. Vi skal også kunne betale for vores regninger. Snart kommer vintermørket, derfor må der ske noget nu. Vores håb er, at der skal ske et forsvar af vores fangerkultur samt bevarelsen af slædehundene, var et af opråbene til politikerne under demonstrationen.

Blandt andet ønsker demonstranterne, at naalakkersuisoq for fangst og fiskeri skal besøge Qaanaaq.

Kommunen viser sin støtte

Augustmåned er narhvalsæson i Qaanaaq. Hvidhvalerne kommer til oktober, men indtil da må fangerne blive på landet, da de først kan fiske efter hellefisk når isen har lagt sig.

- Hvalen i nord er, ikke alene for fangerne men for alle borgerne, hvor der ikke rigtigt er andre muligheder som indtægtskilder, den eneste stabile indtægtskilde samt mulighed for kødforsyning, lyder det i en pressemeddelelse fra Avannaata Kommunia.

Fangernes ønske var, at departementet skal lave en femårsplan for Qaanaaq i forhold til tildeling af narhvalkvoter. Avannaata Kommunia støtter fangernes ønske, og ønsker at ansøgningerne revurderes og fangerne tildeles ekstra 45 narhvaler, der ikke skal trækkes fra kvoten til næste år.