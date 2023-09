Fiskeriloven kræver endnu et offer: Karl Tobiassen trækker sig

Merete Lindstrøm Fredag, 22. september 2023 - 12:09

Forrige uge var det departementschefen der røg. Nu er det naalakkersuisoq for fangst og Fiskeri Karl Tobiassen, der selv har valgt at gå. Det skriver han i et brev til Múte B. Egede som Siumut har offentliggjort.

- Forrige år påtog jeg opgaven med et løfte om, at der skal fremlægges et forslag til et nyt fiskerilov. Til min fortrydelse kan punktet desværre ikke nå at blive optaget til behandling i Inatsisartut, hvorfor jeg ikke kan opfylde det løfte jeg afgav. I den forbindelse påtager jeg mig det fulde politiske ansvar, lyder begrundelsen blandt andet.

Departementschefens afgang var mindre frivillig, men endte med en gensidig aftale om fratrædelse. Måske Karl Tobiassen også er en del af den større plan om rokader i Naalakkersuisut, som forventes at finde sted i næste uge.

Mimi Karlsen har afgivet Sundhedsområdet og sat sig på formandsposten i Inatsisartut. Peter Olsens afgang har allerede rykket rundt og det forventes at der skal findes nye naalakkersuisut i den forbindelse og ifølge Sermitsiaq.AG´s kilder skal Siumut overtage finansdepartementet, som Naaja Nathanielsen sidder på i øjeblikket.

Nu skal den magtfulde position i Fiskeri og Fangst altså også have ny politisk leder.

Karl Tobiassen fortsætter i Inatsisartut.