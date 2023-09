Departementschef fritstillet: Jørgen Isak Olsen er færdig i fiskeridepartementet

Jensine Berthelsen Torsdag, 07. september 2023 - 12:11

Opdatering: Umiddelbart efter artiklens udgivelse er det fra Naalakkersuisut blevet meddelt at afdelingsleder Emanuel Rosing vil fungere som departementschef indtil en ny departementschef er blevet fundet.

Næsten 10 år. Så lang tid er der gået siden Jørgen Isak Olsen blev ansat som departementschef i fiskeri, fangst og landbrugsdepartementet.

Landbrugsdelen er af det nuværende Naalakkersuisut overflyttet til et andet departement, så i dag varetager departementet udelukkende fiskeri og fangstområderne.

LÆS OGSÅ: Departementschef: Tror på en ny fiskerilov

Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger er Jørgen Isak Olsen stoppet i sin stilling.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (S) til, hvorfor der lige pludseligt er brug for en udskiftning på posten.

Jørgen Isak Olsen fik sin genansættelse i september 2020, efter hans stilling havde været slået op i forbindelse med afslutningen af åremålsansættelsen.

Til Sermitsiaq.AG bekræfter Jørgen Isak Olsen, at han er blevet fritstillet d. 7. september, men han vil ikke kommentere yderligere på sagen.

Fiskeriloven udskudt

Første september meddelte Naalakkersuisut, at et udkast til en ny fiskerilov ikke er blevet færdiggjort, da det endnu ikke var lykkedes at få et "bredt flertal" med i arbejdet, og at den nye fiskerilov forventes at blive behandlet af Inatsisartut under forårsmødet 2024 og blive ibrugtaget 1. januar 2025.

Om årsagen til, at Naalakkersuisut nu skal på jagt efter en ny departementschef, er, at den længe ventede fiskerilov endnu engang bliver udskudt, eller om der findes andre årsager, må vi vente med at få svar på.

Medlem af Naalakkersuisut, Karl Tobiassen (S) har netop overstået møder med den danske minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V) om processen vedrørende overtagelse af veterinær- og fødevareområdet, hvor Karl Tobiassen forventer at fremkomme med en statusrapport overfor Inatsisartut.

Jørgen Isak Olsen har siden 2009 arbejdet for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, hvor han har været afdelingschef og souschef og senere i 2013 departementschef.