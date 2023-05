Fiskeri og turisme: Naalakkersuisoq ser gode muligheder for Østgrønland

Anders Rytoft Tirsdag, 30. maj 2023 - 14:42

Han vil gerne vide, hvad der er af initiativer, og hvilke planer der er i Østgrønland.

Det er baggrunden for Emanuel Nûkos (N) paragraf 37-spørgsmål.

På spørgsmålet om, hvorvidt Naalakkersuisut har planer om, hvad der kan etableres som erhverv i Østgrønland, svarer Vivian Motzfeldt, naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel:

- For at understøtte udviklingen i Østgrønland har Naalakkersuisut bevilliget over en million kroner til etablering af en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq har til opgave at fokusere på uddannesles- og beskæftigelsesudfordringer samt erhvervsudvikling i primært Tasiilaq.

Turisme og fiskeri

Arbejdsgruppen skal undersøge, hvordan udviklingen i området kan styrkes yderligere.

Det er vurderingen, oplyser Vivian Motzfeldt, at der er gode muligheder for udvikling af turisme og fiskeri.

For mens turismen er i rivende udvikling over hele landet, så er Østgrønland ifølge naalakkersuisoq et meget attraktivt rejsemål for mange turister. Hvad angår fiskeriområdet, så er der allerede flere former for fiskeri i gang.

Fremtidige erhvervsmuligheder

Hun tilføjer:

- I det kystnære fiskeri er der de seneste par år allerede sket en positiv udvikling i mængden af torsk, der indhandles til indhandlingsanlægget i Kuummiut. Anlægget, der drives af Arctic Prime Fisheries, har i 2022 udvidet deres produktions- og frysekapacitet og kan dermed tage imod større mængder end tidligere.

Naalakkersuisut understøtter også erhvervsudviklingen gennem initiativer inden for blandt andet indsatser inden for turismeudvikling, udvidelse af infrastruktur og udmøntning af ESU-midler mv.

- Der er således identificeret gode fremtidige erhvervsmuligheder for Østgrønland, skriver naalakkersuisoq.