Fisker i Qaanaaq: Årsbudget rækker ikke til det ekstreme vejr

Kassaaluk Kristensen Fredag, 06. januar 2023 - 11:43

Nuka Kristiansen fra Qaanaaq er fisker, og har ikke fisket siden juni 2022 på grund af mere ustadigt vejrforhold i området. Sidst han havde lidt indtægt var i oktober 2022, hvor han var med til at fange en narhval.

- Fiskere i Qaanaaq sidder lige nu uden indtægter igennem flere måneder. Vi startede ellers med at fiske i november, som vi plejede. Men på grund af kraftige storme blev havisen revet væk, og siden har vi siddet og ventet på, at stormen løjer af og derefter til isen lægger sig helt, fortæller Nuka Kristiansen.

LÆS OGSÅ: Jeremiassen: Eksisterende økonomisk hjælp rækker ikke

Det er ikke usædvanligt for Nuka Kristiansen at sidde hjemme og vente på, vejret bliver bedre så han kan ud og fiske for at forsørge sin familie.

Men aldrig har han oplevet dårligt vejr i så lange perioder ad gangen, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

- Hvert år lægger jeg budget, hvor jeg medregner i alt tre til fire måneder uden indtægt, så jeg kan have nok penge til at betale regninger i de måneder hvor jeg ikke har indtægt. Min opsparing igennem et halvt år kunne ikke bære alt for lang periode uden indtægt denne vinterperiode, siger Nuka Kristiansen.

Tredje afslag i træk

Havisen har netop lagt sig i Qaanaaq, og Nuka Kristiansen har netop lagt langliner ud, så fiskeriet og indtægterne igen kan køre. Han forventer at kunne gøre sin første indhandling i løbet af de kommende dage.

LÆS OGSÅ: KNAPK revser Naalakkersuisuts fiskeri- og fangstpolitik

Frem til nu har familien der tæller far, mor og tre børn forsørget sig selv med de barselspenge på omkring 1.500 kroner, som Nuka Kristiansens kæreste modtager hver 14. dag.

- Vores familier har hjulpet med lidt mad og penge, så vi er dem evigt taknemlig, selvom det er hårdt at skulle modtage den hjælp af familien, når vi selv er voksne og skal kunne klare os selv økonomisk, siger han.

Han oplyser, at han har ansøgt om ydelser gennem kommunen tre gange siden sommer 2022. Alle tre ansøgninger om offentlig hjælp blev afvist med begrundelsen om indtjening af narhvalsfangsten i oktober, forklarer han til Sermitsiaq.AG.

Nuka Kristiansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at hans indtægt fra narhvalsfangsten i oktober var på 7.000 kroner. Han har siden opgivet at søge om offentligt hjælp.