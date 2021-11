Fencker fastholder: Islandsk model undersøges

Thomas Munk Veirum Fredag, 26. november 2021 - 08:06

Som en reaktion på en artikel om lægemangel har Demokraatits Anna Wangenheim foreslået, at Naalakkersuisut fortsætter et projekt med ansættelse af cubansk sundhedspersonale. Projektet kunne på sigt udvides til at omfatte læger og blev godkendt af det tidligere Naalakkersuisut.

Anna Wangenheim mente i den forbindelse, at det er et tilbageskridt at lave flere undersøgelser af eksempelvis islandske forhold, da personalemanglen er et problem flere steder i landet.

Naalakkersuisoq Kirsten L. Fencker holder dog fast i, at hun vil have undersøgt islandske erfaringer, før der laves lignende ordninger herhjemme.

- Island har igennem nogle år gjort sig erfaringer med at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere fra blandt andet Filippinerne og Østeuropa. Disse erfaringer er relevante at trække på, hvis vi skal lave lignende ordninger, udtaler hun i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Vigtige spørgsmål om integration

Hun peger videre på, at der er en række forhold, hun vil have undersøgt til bunds:

- Det handler blandt andet om afklaring af de lovgivningsmæssige forhold, journaliseringssprog, oversættelse og tolkning i Sundhedsvæsenet med videre. Derudover er der nogle samfundsmæssige forhold, der er vigtige i forhold til at integrere udenlandsk sundhedspersonale og deres familier, udtaler hun og fortsætter:

- Det handler for eksempel om skole- og dagtilbud til børn og jobmuligheder til ægtefæller. Disse forhold skal afklares, uanset om sundhedspersonalet kommer fra Cuba eller et andet ikke-nordisk land.

Naalakkersuisoq understreger, at hvis det skal blive en succes med udenlandsk sundhedspersonale, der for eksempel kun taler engelsk, så er det vigtigt, at ordningen ikke belaster de faste medarbejdere:

Skal udvikles i samarbejde

- Disse medarbejdere er afgørende for at sundhedsvæsenet fungerer, og de yder hver dag en stor indsats for at hjælpe borgere over hele landet. Derfor skal nye ordninger også udvikles med tanke på og i samarbejde med medarbejdere og ledere i Sundhedsvæsenet, udtaler Kirsten L. Fencker.

Debatten om udenlandsk sundhedspersonale fik nyt liv, efter at Sermitsia.AG kunne fortælle om et norsk studie, der konkluderer, at personers tilknytning til en fast læge resulterer i både lavere dødelighed og lavere risiko for at blive indlagt.

Regionslæge i Nuuk Lone Hove udtalte i den forbindelse, at udviklingen i Grønland i øjeblikket går den modsatte vej med skiftende læger og mange patienter til hver læge.