Wangenheim vil have projekt om cubanske læger op ad syltekrukke

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. november 2021 - 09:35

Et norsk studie konkluderer, at personers tilknytning til en fast læge resulterer i både lavere dødelighed og lavere risiko for at blive indlagt.

Regionslæge i Nuuk Lone Hove udtaler i den forbindelse, at udviklingen i Grønland i øjeblikket går den modsatte vej med skiftende læger og mange patienter til hver læge.

Problemet med rekruttering og fastholdelse af læger og sygeplejersker er dog velkendt ifølge tidligere naalakkersuisoq for sundhed Anna Wangenheim (D), som vil have Naalakkersuisut til at tage et projekt med cubansk sundhedspersonale op igen.

Projektet skulle køre som et forsøg i Nordgrønland, og det var godkendt af det tidligere Naalakkersuisut men har ifølge Wangenheim været sat i bero siden valget.

- Vi kan ikke konkurrere med Norden

- Det var vigtigt for mig at have en dialog med borgerne i Nordkommunen om, hvordan vi kunne sikre mere kontinuitet og tryghed for borgerne. Det er et meget stort behov, hvor de er trætte af udskiftning blandt læger.

- Jeg har tidligere meldt ud, at vi må kigge ud på det globale marked, fordi konkurrencen i Norden ikke tillader, at vi kan rekkruttere der, fordi de lande også har stor mangel på sundhedspersonale, siger Anna Wangenheim.

Ifølge hende er utilfredsheden med skiftende sundhedspersonale blandt borgere i Avannaa stor, og derfor er det på tide at forsøge sig med sundhedspersonale fra andre steder i verden.

Kunne være en gevinst

Også selvom de cubanske læger kommer fra en anden kultur og har et andet sprog.

- Alt andet lige ville det være en gevinst, hvis en cubansk læge kunne binde sig i et år i stedet for måske fem vikarer fra Danmark i løbet af et år, siger Anna Wangenheim.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar til sagen fra Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten Fencker (N). Hun har i foråret oplyst i et svar til netop Anna Wangenheim, at Naalakkersuisut ville igangsætte en analyse om rekruttering og fastholdelse, der ikke omhandler bestemte lande eller nationaliteter. Undersøgelsen skulle skele til Island.

Det giver Anna Wangenheim ikke meget for:

- Man vil gerne lave en generel analyse og kigge på Island. Det er fire skridt tilbage. Vi er jo netop vidne til delvise nedlukninger af sundhedsvæsenet i eksempelvis Ittoqqortoormiit, Saqqaq og Pamiut, siger Anna Wangeheim, der mener, at der er brug for handling nu.