Fem ud af syv partier har fået ny formand

Knap tre år er der gået siden sidste valg til Inatsisartut. Men ved de kommende partilederrunder i de afsluttende valgdebatter er de helt andre ansigter, der skal præsentere partiernes valgprogram.

Fem partier har fået ny formand siden sidste valg til Inatsisartut, den 24. april 2018.

Den første partiformand, der ubemærket gik på orlov og dermed gjorde plads til en fungerende formand er medstifter af Samarbejdspartiet, Michael Rosing. Han gik på orlov fra partiets hovedbestyrelse i sommeren 2018, hvorefter medstifter af partiet Tillie Martinussen kunne sætte sig på formandsstolen. Formandsskiftet blev fuldent to år efter under partiets generalforsamling den 21. december 2020, hvor Tillie Martinussen blev valgt som formand for partiet.

Dårligt politisk klima

Sara Olsvig var formand for Inuit Ataqatigiit i kort tid under valgperioden. Hun gik af som partiforman og trak sig helt fra politik den 29. oktober 2018, godt et halvt år efter valg til Inatsisartut. Hendes begrundelse var, at hun ikke længere kunne stå inde for det politiske klima partierne imellem.

Inuit Ataqatigiit gik derefter til ekstraordinær generalforsamling den 1. december, hvor nuværende formand for partiet, Múte Bourup Egede blev valgt ind.

Fire formænd på tre år

Der var flere der gik til stoledans om formandens stol i Demokraatit. Randi Vestergaard Evaldsen førte partiet igennem valgkampen i 2018, men så sig overhalet af stemmeslugeren Niels Thomsen.

Thomsen blev formand for partiet til generalforsamling i midten af juni 2018, men gik på orlov i marts 2019. Derefter delte Randi Vestergaard Evaldsen og Nivi Olsen formandsposten i partiet frem til Randis exit fra politikken i juli 2019.

Og til sidst, den 8. juni 2020 blev partiets tidligere sekretær Jens-Frederik Nielsen valgt som formand for Demokraatit, og dermed overtog pladsen fra Nivi Olsen.

Store kampvalg

De to andre partier, som også har skiftet formanden ud er Atassut og Siumut.

Atassuts generalforsamling den 9. november 2019 bød på en kamp mellem Aqqalu Jerimiassen og Paninnguaq Kruse. Som bekendt blev Aqqalu Jerimiassen formand. Tidligere partiformand, Siverth K. Heilmann undlod at stille op til både formandsposten og hovedbestyrelsen.

Valgperiodens store kampvalg til formandsstolen blev i Siumut. Den siddende formand Kim Kielsen blev udfordret af Vivian Motzfeldt og Erik Jensen. Efter en lidt for tæt første rundte måtte Kielsen og Erik ud i omvalg som endte med at Erik Jensen vippede Kielsen fra formandsstolen til generalforsamlingen den 29. november 2020. Erik Jensen er det nyeste skud af partiformænd, da han på nuværende tidspunkt blot har siddet som formand i fire måneder.

Hvem blev siddende?

Vittus Qujaukitsoq og Hans Enoksen er de to eneste partiformænd, der blev siddende som formænd under hele valgperioden.

Vittus Qujaukitsoq har siden partiets etablering i 2017 siddet som formand for partiet.

Hans Enoksen har ligeledes siddet som formand for sit parti, Naleraq, siden 2014, hvor partiet blev dannet. Naleraq har dog udskudt den seneste generalforsamling på grund af coronasituationen og planlægger at gennemføre mødet, så snart forholdene tillader det. Dermed er Hans Enoksen den partiformand, der har siddet længst på sin stol mellem partiformændene.