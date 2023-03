Fejlfri skydning: Ikke nok til fællesstart-kvalificering

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. marts 2023 - 14:04

Ukaleq Slettemark har netop afsluttet sin skisæson ved deltagelsen i IBU World Cups sprint på 7,5 kilometer med i alt to skudposter lørdag den 18. marts.

Ukaleq Slettemark har deltaget i IBU World Cup, og afslutter konkurrencerne med at placere sig som nr. 81 blandt 104 deltagere, næsten tre minutter efter vinderen.

Selvom hun ramte alle skydeskiverne i de to skudposter, kunne hun ikke komme op på top-30, og dermed blev hun ikke kvalificeret til fællesstarten søndag den 19. marts.

- Ikke min bedste fart, men er glad for at afslutte løbet med 0-0 missede skud, og er mere end nogensinde mere motiveret til at vende stærkt tilbage til næste år, skriver Ukaleq Slettemark på sin Facebook om sit sidste løb.

Syg op til sidste konkurrence

Ukaleq Slettemark startede skisæsonen i fin form, hvor hun placerede sig som nr. 13 i et af de første løb i Junior VM.

Hun berettede dog under VM-konkurrencernes afslutning, at hun ikke har nået sin topform. I slutningen af Junior VM i skiskydning blev Ukaleq Slettemark syg, og valgte at afstå fra at deltage i VM’s sidste konkurrence, jagtstart.

Hun deltog til sit sidste løb i IBU World Cup, kun et par dage efter afslutning på Junior VM i skiskydning.

Denne sæson har den grønlandske skiskytte figureret i 15 IBU World Cup konkurrencer. Hun afstod at deltage i to konkurrencer på grund af sygdom, men havde fejlfrie skydninger i tre ud af 13 konkurrencer, hun deltog i.