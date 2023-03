VM i skiskydning: Ukaleq Slettemark i Top-15

Kassaaluk Kristensen Mandag, 06. marts 2023 - 15:44

Ukaleq, Sondre og Inuk Slettemark har hver taget hul på deres deltagelse i både Youth og Junior VM i skiskydning, der foregår i Kasakhstan i dagene 1.-12. marts.

Ukaleq Slettemark har i dagens disciplin individual med en distance på 12,5 kilometer mandag den 6. marts præsteret igen, og ender som nr. 13 blandt 85 deltagere. Løbet havde i alt 20 skydninger fordelt over fire skudposter.

Vind udfordrer skydninger

På grund af kraftige vinde var dagens konkurrence ved at blive udsat, men løbet blev gennemført som planlagt. Grønlands Biathlon Forbund oplyser i en pressemeddelelse, at vindens styrke og retning kan være udfordrende, men at Ukaleq Slettemark ser dette som en fordel i hendes farvør:

- Ukaleq Slettemark, som normalt er en af de bedste skyttere, også til World Cup, så de drilske vindforhold som en lille fordel i hendes favør. Og hun kom rigtig godt fra start med fejlfrie første liggende skydning og kun en forbier i den første stående skydning, oplyser forbundet.

Hun lagde sig dermed som nummer fem i de første to runder.

Ukaleq Slettamark kan bryste sig med at ramme 15 ud af 20 skydninger. Hun udtrykker, at konkurrencens sidste del var mere udfordrende:

- Især den sidste stående skydning var irriterende. Det blæste meget og jeg var nok lidt for hurtig med at trykke de to første skud af, som begge blev forbiere. En 13. plads er jo ikke dårligt, men med en perfekt sidste stående skydning var podiet ellers på en overskuelig rækkevidde, siger Ukaleq Slettemark.

Brødrene udfordret af snefygning

Sondre Slettemark og Inuk Slettemark deltog til deres første Youth VM i skiskydning søndag den 5. marts.

Sondre Slettemark, der er den mellemste i søskendeflokken blev trukket til at starte som den sidste i rækken af deltagerne. Han endte konkurrencen under kraftigt snevejr, hvilket er udfordrende for at ramme skydeskiverne og løbe på ski i helt ny sne, oplyser forbundet.

Sondre Slettemark missede i alt seks skud ud af 20, og placerede sig som nr. 33 ud af 96 deltagere:

- Jeg er virkelig skuffet over placeringen. Mit mål var at kæmpe helt til toppen. Jeg er usikker på, hvor stor en ulempe det var at starte som sidst, men de to sidste runder var seje i nysne og blæst. Jeg føler mig ellers i god form og mår bare glemme dette løb hurtigst muligt og stille sigtet ind på fredagens korte distance, siger Sondre Slettemark om sin placering.

Henter erfaring

Inuk Slettemark deltager også til Youth VM i skiskydning. Det er hans første deltagelse, hvor hans fokus er at hente erfaring i konkurrence i verdensklasse. Han startede som nummer 72 og sneg sig op på en placering som nummer 62. Han ramte 14 ud af 20 skydninger.

- Jeg er tilfreds. Det var bestemt heller ikke for mig nogen fordel med et så højt startnummer, så derfor er det mit mål at komme ind blandt de 60 bedste på fredagens løb, så jeg kan kvalificere mig til disciplinen jagtstart, siger Inuk Slettemark.

Næste løb til VM er sprintløb fredag for Sondre Slettemark og Inuk Slettemark.