VM slutter for Slettemark: Glemt strafrunde kostede god placering

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. marts 2023 - 11:00

Sondre Slettemark løb sig op til 22. plads i jagtstart ved sit første Youth VM i skiskydning søndag den 12. marts. I jagtstart endte han med fem forbiere af 20 skud og kom i mål tre minutter og 20 sekunder efter vinderen Siverth Gerhardsen fra Norge. Det skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Sondre Slettemark sneg sig dermed seks pladser op, da han startede løbet på 10 kilometer som nummer 28, og blev nr. 22 ud af 60 deltagere. Han havde dog en oplevelse af, at han kunne klare sig bedre til jagstarten.

LÆS OGSÅ: Sondre Slettemark topper juniorklassen i Norge

- Jeg er godt tilfreds med stigningen i skiformen i den sidste konkurrence, men den kommer desværre for sent til, at jeg kan få de resultater jeg havde håbet på til dette VM. 22. plads er ikke dårligt, men jeg har fået bekræftet, at jeg kan have realistiske mål om at komme helt i toppen når mine norske konkurrenter, som jeg har vundet over tidligere i år, henter flere medaljer til VM, sagde Sondre Slettemark.

Glemsomhed kostede minutter

Ukaleq Slettemark kvalificerede sig også til jagtstart med en placering som nummer 41 i disciplinen sprint på 7,5 kilometer med to skydninger. Med kun en forbier i skydninger og god fart på løjpen var hun godt på vej mod en placering blandt de 15 bedste, skriver biathlonforbundet.

Men Ukaleq Slettemark glemte at løbe sin strafrunde efter at have misset en skydning, og det kostede en straftillæg på to minutter i hendes tid, hvilket placerede hende på 41. plads.

LÆS OGSÅ: Slettemark-søskende med i VM i skiskydning

Til trods for glemsomheden kvalificerede hun sig til jagtstart søndag den 12. marts, men afstod fra løbet 45 minutter før start, da hun var ved at blive syg:

- Jeg har prøvet at være i topform til dette Junior VM, men det har desværre ikke lykkedes. Jeg har løbet mange løb denne sæson, og så blev jeg syg et par dage til senior VM, siger Ukaleq Slettemark og fortsætter:

World Cup i Norge venter

- Måske har det fået formen til at vippe lidt i den forkerte retning. Målet nu er hurtigt at blive rask, så jeg kan stille nogenlunde forberedt op til sæsonens sidste World Cup løb i Holmenkollen i Norge på fredag den 17. marts, siger Ukaleq Slettemark.

Inuk Slettemark løb sig ind til en 68. placering i sprint fredag, og kvalificerede sig derfor ikke til jagtstart i sit første Youth VM. Hans deltagelse gav ham god erfaring i de større konkurrencer, oplyste han.