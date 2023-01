Sondre Slettemark topper juniorklassen i Norge

Merete Lindstrøm Mandag, 23. januar 2023 - 08:58

Hele Norges Junior elite var samlet i weekenden i Stiklestad ved Trondheim for at løbe Norges Cup. Det skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.



Lørdag bød på kort individuel konkurrence, hvor der skulle skydes fire gange, mens søndag stod på 7,5 km med to skydninger.

Lørdag kom Sondre i mål med bedste tid, 6 sekunder hurtigre end nr 2, Sivert Silsand Gerhardsen og 13 sekunder hurtigere end løbets vinder Sivert Rusten, som kun skød en enkelt forbier i løbet. Sondre skød to forbiere på de 20 skud, medens nr. to Gerhardsen skød tre forbiere. Dermed sluttede Sondre på en flot anden plads.

Gyser på de sidste kilometer

Søndag stod distancen på 7,5 km med to skydninger. Det blev til en rigtig gyser. På den første mellemtid lå Sondre helt nede på en 33. plads.

Men så kom der fart på og den unge skiskytte var hurtigst fremme ved første skydning som han kom fejlfrit igennem og lagde sig i spidsen.

På anden skydning missede den unge skiskytte en enkelt mens hans nærmeste konkurrent, Silsand Gerhardsen, skød fejlfrit og dermed var blot 6 sekunder efter Sondre efter 2. skydning.

Meget glad vinder

Derfor blev de sidste 2,5 kilometer til mål en hård kamp, hvor Sondre er glad for den store opbakning, han fik fra publikum langs ruten.



- På sidste mellemtid, 200 meter før mål, var jeg kun 0,7 sekunder foran. Jeg tror aldrig nogensinde jeg har gravet så dybt for at finde de sidste kræfter på hele den

sidste runde. Selv om jeg ellers var fuldstændig tom, mobiliserede jeg en

spurt, og i mål var jeg 1,1 sekund foran. Nu er jeg bare sindsygt glad og

stolt, fortæller vinderen.



Resultaterne viser ifølge Grønlands Biathlon Forbund, at Sondres fart i sporet har forbedret sig meget siden sidste år, hvor han typisk var mellem 30-60 sekunder langsommere end de hurtigste. Han vandt også et Norges Cup løb sidste år, men det var først og fremmest takket være bedre skydning end sine konkurrenter. I weekenden var han hurtigst på løjpen i begge løb.