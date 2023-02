Fastholdelses-forsøg: Et halvt års løn for at blive til nye lufthavne åbner

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. februar 2023 - 07:59

Et dramatisk vendepunkt nærmer sig for Kangerlussuaq, efterhånden som byggeriet af den nye internationale lufthavn i Nuuk skrider frem.

Lufthavnen i Nuuk ventes at overtage alt atlanttrafikken, og dermed vil størstedelen af passagererne forsvinde fra Kangerlussuaq Lufthavn, som i dag giver arbejde til en stor del af bygdens knap 500 beboere.

Air Greenland er en stor arbejdsgiver i bygden, hvor selskabet har omkring 60 medarbejdere. Selskabet vil fortsætte med at flyve til Kangerlussuaq, hvis det kan lade sig gøre på et kommercielt grundlag, men lige nu er situationen usikker. Det er således heller ikke meldt ud politisk, i hvilken form lufthavnen eventuelt skal fortsætte.

HR-direktør i Air Greenland Mads B. Christensen fortæller, at man har valgt at indgå en række aftaler med medarbejdernes fagforeninger for at fastholde de ansatte og undgå medarbejderflugt.

Medarbejdere er ængstelige

Dermed forventer Air Greenland at være i stand til at fortsætte operationen frem til åbningen af de nye lufthavne:

- Medarbejderne er voldsomt ængstelige. De spørger jo, hvad sker der med mig, hvor skal jeg bo og så videre, og alle de spørgsmål har været rejst længe, fortæller Mads B. Christensen.

Han forklarer, at selvom fastholdelsesaftalerne er indgået med forskellige fagforeninger, så er der nogle hovedlinjer, som går igen.

Bonus på en halv årsløn

Mest markant er, at medarbejderne vil få en kontant bonus svarende til et halvt års løn, såfremt at de bliver i Kangerlussuaq og arbejder, frem til at de nye lufthavne åbner - forventeligt i efteråret 2024.

- Det er vores store forsøg på at fastholde medarbejderne, siger Mads B. Christensen.

Air Greenlands medarbejdere i Kangerlussuaq er blandt andet mekanikere, stationspersonale, der tjekker bagage ind, lastefolk, der kommer bagagen ombord på flyene, samt en fragtafdeling.

Håber at kunne beskæftige alle

- Helt overordnet er vores store håb, at sikre beskæftigelse til alle dem, der er interesseret i at fortsætte hos os, for vi har super gode medarbejdere, som vi er rigtig glade for, siger Mads B. Christensen.

HR-direktøren forklarer videre om hovedprincipperne i aftalerne med medarbejderne: