ETM's ledelse besøger Grønland for at drøfte Kuannersuit

Under et nyligt besøg i Grønland har en delegation fra Energy Transition Minerals Ltd (tidligere Greenland Minerals) holdt møder med flere interessenter herunder naalakkersuisoq for Råstoffer, Finans, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja Nathanielsen (IA), og departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm.

Inatsisartutlov nr. 20 af 1. december 2021 om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv § 1. Forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran er ikke tilladt. Stk. 2. Hvis forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse er rettet mod andet end uran, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er under 100 ppm vægt.

Selskabet oplyser i en pressemeddelelse, at Naaja Nathanielsen endnu engang har understreget Naalakkersuisuts holdning om, at Lov nr. 20 forhindrer Greenland Minerals A/S i at opnå en udvindingslicens på Kuannersuit.

Derudover lød beskeden, at der inden for de kommende uger vil komme svar på ETMs ansøgning om en ændret forarbejdningsproces, hvor udvindingen af uran udelades. ETM benyttede lejligheden til at bekræfte deres hensigt om at indgive stævning i en voldgiftssag senest den 19. juli i år.

Forventer afslag

Energy Transition Minerals oplyser, at de forventer afslag på den nye ansøgning, ligesom de har fået på deres oprindelige ansøgning om udvinding af sjældne jordarter og uran som biprodukt.

Udover drøftelser med naalakkersuisoq og departementschefen var selskabets repræsentanter også i dialog med repræsentanter fra Naleraq, Demokraatit, Siumut samt formanden for SIK og dele af erhvervslivet.

For at få genoptaget ansøgningsprocessen mener ETMs ledelse, at det mest hensigtsmæssige skridt er at indgive en stævning hos voldgiftsretten i København.

Vil offentliggøre stævning

ETM understreger vigtigheden af at afklare misforståelser omkring voldgiftsagen, og vil derfor sikre gennemsigtighed ved at offentliggøre stævningen, når den foreligger. Virksomheden fastholder, at alle detaljer i tvisten er af offentlig interesse, lyder det i pressemeddelelsen.

- Når vi fortsætter vores rejse, er vores urokkelige tillid til styrken i vores sag tydelig, udtaler Daniel Mamadou, administrerende direktør for ETM.

- Vi ser frem til at argumentere for vores sag om retten til at udvikle aktiviteter, der er strategisk for udviklingen af Narsaq.