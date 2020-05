Espersen: Selvstændighedssnak har sat USA i gang

redaktionen Onsdag, 13. maj 2020 - 14:06

- Uansvarlig grønlandsk snak om selvstændighed har sat Donald Trump og USA i gang.

Det skriver Søren Espersen (DF) i et debatoplæg i avisen Jyllands-Posten, der udkom tirsdag, efter USA har sendt over 80 millioner kroner til Grønland.

- Grønland er i USA's øjne at sammenligne med et uland, et tredjeverdensland, som nu menes berettiget til "USAID". Og vi, som gik og troede, at Grønland er en del af den vestlige verdens demokratier og med et forholdsvis veludrustet velfærdssystem. Og kniber det med det sidste, træder Danmark som en selvfølge til, skriver DF-politikeren.

LÆS OGSÅ: Kielsen siger ja tak til USA-rådgivning

Han påpeger, at det hele startede tilbage i 2009, da Grønland fik selvstyre.

- Jo, for én ting er USA's åbenlyse interesse i at styre Grønland, som egentlig udmærket forstår; noget andet er den rolle, som det grønlandske selvstyre og det store flertal af politikere i Landstinget har spillet - og spiller - i det historiske drama om kongeriget Danmark, vi lige nu er en del af. Jeg hævder, at det netop er de grønlandske politikere, der med deres fortsatte, uansvarlige og drømmeriske selvstændighedssnak har sat USA i gang, lyder det blandt andet fra Søren Espersen.