Erhvervsministeriet: Imaq Pilot har ikke ressourcer nok

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. marts 2022 - 07:47

Det skabte røre hos både erhverv og politikere, da DanPilot efter at have droppet al sin aktivitet i Grønland under corona valgte at vende tilbage i februar.

Både Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel Pele Broberg (N), og Folketingsmedlem for IA, Aaja Chemnitz Larsen, har stillet spørgsmålstegn ved, om den danske stat skal konkurrere mod et mindre privatejet grønlandsk firma om lodsopgaverne i landet.

Erhvervsministeriet oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG det handler om ressourcer.

- Det er Søfartsstyrelsens vurdering, at der kan være behov for mere end 20 lodser for at kunne dække behovet for lodsning i Grønland i krydstogtssæsonen. Det lokale lodseri, Imaq Pilot, råder ikke over det antal lodser, og der er således stadig behov for DanPilot Greenlands lodsydelser.

Blev ikke spurgt

Men den køber direktøren for det grønlandske selskab Imaq Pilot ikke.

- Hvis man benytter en model, hvor man tager to lodser ombord på Island, som bliver på skibet til det har forladt grønlandsk farvend igen, så skal man nok bruge 20 lodser ja, men det har hverken rederier eller vi interesse i, siger Jakob Nordstrøm til Sermitsiaq.AG.

Han påpeger, at det er en voldsom dyr løsning for rederierne, som går langt ud over det loven kræver.

- Hvis den danske stat havde spurgt os om, hvor mange ressourcer vi har, og om vi mener, vi kan klare arbejdsbyrden, ville jeg have oplyst dem om, at vi kan klare sæsonen, som den ser ud nu, med 8-10 lodser.

Imaq Pilot har ved sæsonens start otte fastansatte lodser, hvoraf seks er grønlandske, to er danske og én er færing, oplyser direktøren. Der arbejdes på at få flere tilknyttet.

Loven kræver lods indenfor 3-sømilegrænsen

Jakob Nordstrøm forklarer, at deres metode går ud på at sejle en lods til og fra skibe ved 3-sømilegrænsen, som er der, hvor det er lovpligtigt at tage lods ombord.

DanPilot har været til stede i Grønland siden 2016, hvor der blev indført lodspligt for skibe med mere end 250 passagerer i grønlandske farvande.

Erhvervsministeriet anmodede i den forbindelse DanPilot om at tilbyde lodsydelser i Grønland, idet der ikke var lokale lodserier. Ministeriet understreger, at Danpilot aldrig har trukket sig fra det grønlandske marked.

- Der er blot sket en ændring af selskabsstrukturen med oprettelsen af det nye selskab DanPilot Greenland, lyder det.

Beskeden var i august sidste år, at DanPilot fremover ville tilbyde lodsservice i Grønland direkte gennem DanPilot og ikke længere gennem selskabet Greenland Pilot Service ApS. Men i februar i år, oprettede DanPilot et nyt datterselskab ved navn DanPilot Greenland ApS.

Skal hjælpe med oplæring af nye lodser

Sidste år blev det grønlandske selskab Imaq Pilot oprettet. Direktør Jakob Nordstrøm, som tidligere har været en del af DanPilot, har ligesom flere politikere undret sig over, at den danske stat alligevel vælger, at oprette et nyt datterselskab her i landet.

DanPilot Greenland skal altså sikre, at der er ressourcer nok til at varetage søsikkerheden. De står samtidig til rådighed for sidemandsoplæring af lodsaspiranter fra andre lodserier, så der kan sikres en tilstrømning af kvalificerede lodser med den rette erfaring til lodserierne, oplyser ministeriet.

- Det er Erhvervsministeriets hensigt, at DanPilot skal trækkes ud af det grønlandske marked, så snart det vurderes, at grønlandske lodserier har den fornødne kapacitet.