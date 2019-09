Erhvervslivet i Sisimiut: Principaftalen giver flere muligheder

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 18. september 2019 - 16:12

I dag, onsdag, blev Kangerlussuaq lufthavnens fremtid sikret efter principaftalen mellem Naalakkersuisut og forsvarsministeriet i Danmark.

Direktør for erhvervslivet Arctic Circle Business i Qeqqata Kommunia, Juliane Henningsen, er, ikke overraskende, glad for aftalen.

Muligheder i sigte

- Turismen er helt centralt i Kangerlussuaq for Qeqqata Kommunia, hvor der også flere andre private virksomheder. Principaftalen vil uden tvivl give flere muligheder, blandt andet for turismen, hvor der sker en masse aktiviteter i det område, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Principaftalen giver også anledning til at opstarte andre aktiviteter, fremhæver hun.

- Hvis vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut skal anlægges, er det helt essentielt, at der skal kunne flyves til og fra Kangerlussuaq. Og det haster med at afklare anlæggelsen af den nye havn, selv om den er blevet finansieret fra Naalakkersuisut. Nu må der ske noget politisk, med hensyn til, hvad der kommer til at ske med anlæggelsen af havnen, siger Juliane Henningsen.

Stort arbejde forude

Tingene skal blive realiseret, påpeger hun.

- Det spændende ved principaftalen er at få tingene til at blive realiseret. Men der er stadig flere spørgsmål, der skal blive besvaret, for eksempel om hvordan borgerne i Sisimiut skal kunne rejse til udlandet uden først at tage til Nuuk, og hvordan rejsemønstret vil se ud, når lufthavnsudvidelserne er klar til anvendelse, lyder det fra Juliane Henningsen.