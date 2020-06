Hans Enoksen: Kim Kielsen skal undersøges af lovudvalget

Merete Lindstrøm Torsdag, 04. juni 2020 - 17:07

- Formanden for Naalakkersuisuts udtalelse i Qanorooq, onsdag d. 3. juni 2020 er opsigtsvækkende.

Sådan skriver formanden for Partii Naleraq, Hans Enoksen, i en pressemeddelelse torsdag.

I Qanorooq onsdag udtalte formanden for Naalakersuisut, Kim Kielsen, at han ikke mener, der er nogen som helst grund til at bringe spørgsmålet om inhabilitet ind i billedet, i forhold til udlejning af hans båd og forhøjelse af stenbiderkvoten.

Men det er der fortsat uenighed om. Partii Naleraq fremhæver Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, hvor der blandt andet står:

Kapitel 2.

Inhabilitet § 3. Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

Kim Kielsen mener ikke, at han på nogen måde har interesse i stenbiderfiskeriet, fordi hans udlejede båd lige så godt kunne være blevet brugt til andre former for fiskeri end stenbider.

Hans Enoksen mener dog, at formanden burde have trukket sig fra beslutningen om at hæve stenbiderkvoten, da sagen blev behandlet i Naalakkersuisut.

- Ved sin deltagelse til Naalakkersuisuts møde d. 12. Maj 2020, så har Formanden for Naalakkersuisuts brudt Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, skriver han.

I ovenstående lovgivninger står der også følgende:

5) Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Men hele diskussionen går stadig på, hvorvidt der var et inhabilitetsspørgsmål, og det vil Hans Enoksen nu have lovudvalget til at kigge på.

- Med baggrund i Formanden for Naalakkersuisuts udtalelser, mener jeg, at der er grundlag for, at sagen snarest undersøges grundigt af Inatsisartuts Revisionsudvalg og Lovudvalg, slutter Enoksen.