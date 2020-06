Kim Kielsen: Jeg har på intet tidspunkt arbejdet for egen vindings skyld

Redaktionen Onsdag, 03. juni 2020 - 15:03

Kim Kielsen (S) fortæller til avisen Sermitsiaq, at han har lejet sin båd ud til en ven i nød, og at anklagerne om magtmisbrug og om arbejde for egen vindings skyld er fuldstændigt ubegrundede.

Efter alvorlige anklager fra Inuit Ataqatigiit mod Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, taler formanden ud i avisen Sermitsiaq. Han mener, at grænsen er nået, for, hvad han vil finde sig i fra oppositionens side af personangreb og beskyldninger.

For hvad der så ud som en vennetjeneste mellem Kim Kielsen og hans ven, er af oppositionen blevet tillagt et politisk eller økonomisk motiv fra Kim Kielsen side.

- Jeg og min kone har lejet vores båd ud til min ven, fordi motoren på hans båd gik i stykker midt i stenbidersæsonen. Vi ville gøre det igen, for han (vennen, red.) har hjulpet mig meget, da jeg selv var syg og svækket, med det som senere viste sig at være hjerteproblemer, siger Kim Kielsen til Sermitsiaq.

- Alt er gået efter bogen, efter love og regler. Alt er registreret som det skal, og vi har endda halveret min vens tilbud i henhold til KNAPK’s regler. Vi stillede vores båd til rådighed ubemandet. Vi ville blot hjælpe min ven og ikke tjene noget på bådlejen, andet end at det skal kunne dække bådens faste udgifter (forsikring m.m.), forklarer Kim Kielsen.

En af anklagerne fra IA går på, at Kim Kielsen har haft en finger med i spillet på forhøjelsen af stenbiderkvoten i Nuuk og Maniitsoq, og at han på den måde selv har tjent penge på at leje sin båd ud til netop stenbiderfiskeriet. Men den anklage maner formanden i jorden med en dato.

- Det forhold, at der har været regulering mellem forrige års og dette års fiskeri efter stenbidere i bestemte regioner i landet, har overhovedet ikke noget med min vens bådleje at gøre. Min vens båd fik motorstop den 26. april og Naalakkersuisut behandlede KNAPK’s ansøgning om kvoteforhøjelse den 11. maj.

