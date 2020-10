Enoksen: Flere Siumut-medlemmer ville vælte Kim Kielsen

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 09. oktober 2020 - 16:00

- Lørdag ved klokken 22.30 blev jeg kontaktet af fire Siumut-medlemmer, der var trætte af Kim Kielsens enevælde i partiet. De fire ville vælte Kim Kielsen.

Det siger Partii Naleraqs formand, Hans Enoksen, til Sermitsiaq.AG. Ifølge ham kontaktede de fire Siumut-medlemmer for at sikre et flertal, så Kim Kielsen kunne væltes som formand for Naalakkersuisut ved torsdagens debat om stenbiddersagen:

- Og her blev jeg spurgt af de fire fra Siumut, om jeg kan være med til at danne flertal i Inatsisartut, der skulle få Kim Kielsen væltet som formand, fortæller Hans Enoksen.

Ifølge Enoksen var det Henrik Fleischer, Erik Jensen, Nikkulaat Jeremiassen og Inatsisartut-formand Vivian Motzfeldt, der stod bag henvendelsen.

De fire Siumut-medlemmer ønsker hverken at be- eller afkræfte Hans Enoksens udlægning af sagen.

IA-formand deltog også ved mødet

Søndag blev der så holdt møde mellem Hans Enoksen og to af de fire Siumut-medlemmer i Partii Naleraqs kontor klokken 10.00. Her blev Inuit Ataqatigiits formand Múte Bourup Egede også kontaktet.

IA-formanden bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at han også deltog ved mødet.

Múte Bourup Egede fortæller her sin version af mødet med både Hans Enoksen og de to Siumut-medlemmer:

- Klokken 10.00 søndag holdt vi møde med Erik Jensen og Nikkulaat Jeremiassen med bemyndigelse fra de to andre Siumut-medlemmer, der ikke kunne deltage ved mødet. Og mødet foregik med henblik på at vælte Kim Kielsen ved mistillidsvotum. Det blev gjort klart til mig og Hans Enoksen, at vi kunne regne med dem, at de ville støtte os, siger Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG.

Enoksen føler sig gjort til nar

Ifølge IA-formanden er det ikke første gang, at nogle Siumut-medlemmer kontakter oppositionspartierne, hvor målet er at vælte Kim Kielsen.

- Men indtil videre har vi ikke set beviser for deres gøren. Vi blev ellers fortalt, at nogle i Siumut var trætte af Kim Kielsen, men vi ved jo hvordan resultatet blev torsdag aften, lyder det fra Múte Bourup Egede.

Torsdag aften fremsatte oppositionspartierne mistillidsvotum mod Kim Kielsen, der dog blev afværget af Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai.

- Her blev jeg gjort til nar, og det er meget usmageligt, hvilket jeg bare ikke kan acceptere. Og det er ikke første gang, jeg er blevet udsat for denne fremgangsmåde. Det så vi ved forårssamlingen i forbindelse med mistillidsvotummet mod naalakkersuisoq Jens Immanuelsen, og i går skete nøjagtig det samme, siger Hans Enoksen.

Enoksen: Træd tilbage nu

Partii Naleraq-formanden påpeger, at han ikke længere har tillid til de fire Siumut-medlemmer.

- De har opført sig dårlig mod os nu op til flere gange. De snyder os for egen vindings skyld, og jeg vil råde dem til at trække sig tilbage, for de kan ikke blive ved med at snyde deres Inatsisartut-kolleger. De bliver ved med at tale usandt til os, derfor må de trække sig, lyder det fra Hans Enoksen.

Under afstemningen afstod to Siumut-medlemmer fra at stemme og dermed bakke op om Kim Kielsen. Det var Erik Jensen og Henrik Fleischer.

Nikkulaat Jeremiassen og Vivian Motzfeldt stemte for og var således med til redde Kim Kielsens position, fordi koalitionen kunne mønstre én stemme mere end oppositionen.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med de fire Siumut-medlemmer, men de ønsker ikke umiddelbart at kommentere Hans Enoksens kritik:

Vivian Motzfeldt:

- Jeg vil ikke kommentere på, hvordan Inatsisartut-medlemmer taler sammen uden for Inatsisartut-salen via medierne, siger Vivian Motzfeldt.

Erik Jensen:

- Jeg skal ikke kommentere på, om hvem, hvor og hvornår har talt sammen. Arbejdet for befolkningen står forrest for mig, og jeg respekterer udfaldet af mistillidsvotummet i går. Jeg vil hellere gå videre, og jeg ønsker ikke deltage i mudderkastet.

- Jeg ønsker ikke sige enten ja eller nej til spørgsmålet. Der foregår altid snak i partigangen, med det skal ikke ende i et mudderkast, siger Erik Jensen.

Henrik Fleischer:

- Jeg har ingen kommentarer over for Sermitsiaq, siger han.

Nikkulaat Jeremiassen:

- Der sker altid snak mellem politikere i partigangen, og jeg har ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Nikkulaat Jeremiassen.