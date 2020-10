Kielsen overlever mistillidsvotum igen

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. oktober 2020 - 22:13

Omkring klokken 21 torsdag aften blev der fremsat mistillidsvotum mod Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, af oppositionen. Men en afværgedagsorden og en afstemning senere var flertallet for tillid til Kim Kielsen sikret

En halv times pause efter at Atassut på vegne af oppositionen fremlagde mistillidsvotum mod Kim Kielsen, gik Aleqa Hammond på talerstolen med en afværgedagsorden til fordel for Kim Kielsen.

- Et flertal i Inatsisartut har tillid til formanden for Naalakkersuisut.

- Når det er sagt, vil vi gerne sige, at revisionsudvalget opfordrer til at man følger formandskabets henstilling.

- Et flertal har fortsat tillid til formanden og de forpligter sig til at finde en løsning på de juridiske problemer mellem revisionsudvalget og Naalakkersuisut, lød det fra Aleqa Hammond.

Ingen andre i salen ønskede at tage ordet, så der blev foretaget afstemning med det samme.

LÆS OGSÅ: Mistillidsvotum mod Kielsen kom fra Atassut

Der var 29 stemmeberettigede i salen. 14 stemte for afværgedagsorden, 13 imod og to afstod at stemme. Ifølge billedet af afstemningen var det Erik Jensen og Henrik Fleischer fra Siumut, der afstod at stemme. Erik Jensen er formand for Revisionsudvalget.

22.12 sluttede debatten med løfte fra formanden for Inatsisartut om at den genoptages på tirsdag.