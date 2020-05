Afværgelse af mistillid: Henrik Fleischer afstod at stemme

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 28. maj 2020 - 13:02

Onsdag eftermiddag udspillede der sig en ophedet debat i Inatsisartutsalen. Naalakkersuisoq for fangst, fiskeri og landbrug, Jens Immanuelsen hang atter i en tynd tråd, da Partii Naleraq fremsatte et mistillidsvotum.

Baggrunden var, at udvalg for fangst, fiskeri og landbrug har lavet en betænkning til 2. behandlingen af et lovforslag om jagt og fangst, der kritiserer Jens Immanuelsens arbejde i hårde vendinger. Henrik Fleischer er formand for udvalget og medunderskriver på betænkningen.

En såkaldt afværgedagsorden, der skulle befri Jens Immanuelsen fra mistillidsvotummet, blev fremsat af Siumutgruppen.

Stemmerne på afværgedagsordenen lød på 10 for, 8 imod og et medlem, der afstod fra at stemme.

Siumuts medlem i Inatsisartut, Henrik Fleischer, valgte ikke at stemme for eller imod.

- Jeg stemte ikke for eller imod af respekt for udvalgets arbejde, og fordi jeg har ret til selv at bestemme, om jeg vil stemme eller ej, forklarer Henrik Fleischer til Sermitsiaq.AG.

- Hvorfor stemte du ikke med din gruppe?

- Af respekt for udvalgets arbejde valgte jeg at afstå fra afstemningen, siger han.

- Hvorfor stemte du ikke imod?

- Udvalget primære budskab i betænkningen er, at kvaliteten i lovforslaget ikke er af den bedste. Og at et enigt udvalg mener, at lovforslaget bør komme retur til Naalakkersuisut til videre arbejde før vedtagelse, har skrevet en betænkning, hvor de slutter med, at lovforslaget bør forkastes, og Naalakkersuisut bør indgive et nyt forslag. Af respekt for udvalgets arbejde, afstod jeg fra at stemme, siger Henrik Fleischer.

Grænser blev overtrådt

Henrik Flesicher fremhæver at det ikke er et samlet udvalg, der fremsatte et mistillidsvotum på naalakkersuisoq for fiskeri, Jens Immanuelsen. Selvom nogle medlemmer udtrykte, at der er fremkommet trusler fra Nalaakkersuisoq til medlemmer af udvalget, så har udvalgsformanden ikke oplevet det.

- Jeg har ikke oplevet noget, der ligner trusler. Og jeg frygter heller ikke trusler, fordi jeg ikke stemte på afværgedagsordenen i går, siger han.

- Jeg ønsker ikke at sætte navne på. Men jeg mener, at enkelte personer gik langt over grænsen under debatten i går, siger Henrik Fleischer.

Arbejdet fortsættes

Under onsdagens opildnede debat sagde Hans Enoksen (PN), at han vil få svært ved at få tillid til medlemmer i udvalg for fangst, fiskeri og landbrug. Ifølge ham havde medlemmer i udvalget opfordret til, at han skal fremsætte et mistillidsvotum, men stak halen mellem benene da skæbnens time kom.

Formanden for udvalget, Henrik Fleischer, beroliger og understreger, at arbejdet i udvalget nok skal fortsætte.

- Sådan er politik. Udvalget fortsætter arbejdet i henhold til de pligter, udvalget har, siger han.