Immanuelsen reddet på stregen

Onsdag eftermiddag og aften udspillede der sig et heftigt drama i inatsisartutsalen. Efter at Partii Naleraq fremsatte mistillidsvotum mod Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen, blev der fremsendt en såkaldt afværgedagsorden af Siumut, Nunaata Qitornai og Demokraatit. De tre partier mente, at mistillidsvotum til Naalakkersuisoq kom på baggrund af misforståelser.

- Vi mener, at Naalakkersuisoq med ydmyghed vil samarbejde med udvalget, og vi har tillid til Naalakkersuisoq for Fangst, Fiskeri og Landbrug, lød det.

Efterfølgende begyndte en ophedet debat om overtrædelse af magtens tredeling, trusler mod medlemmer af Inatsisartut og anklager om interne magtkampe i partier.

Mistillid og magtkampe

Hans Enooksen (PN) gik på talerstolen og tordnede om, at han føler, at hans person er blevet misbrugt, da han er blevet opfordret til at stille et mistillidsvotum i udvalget, men at de selvsamme personer nu ikke bakker op om det.

- De lovede os, at de var enige i den mistillid, men de har stukket halen mellem benene. Hvordan skal jeg nogensinde stole på de medlemmer af udvalget igen, sagde Hans Enoksen.

Múte B. Egede (IA) bakkede op og sagde, at den form for magtkamp, der foregår i ”et parti” må høre op, fordi det ikke tjener vælgerne.

Aqqaluaq B. Egede (IA), understregede, at der i dag er åbnet op for, at trusler kan styre et demokrati.

- Der er ikke tale om en misforståelse her. Naalakkersuisoq har ikke udført sit arbejde, derfor har vi ikke tillid til ham og det skal have nogle konsekvenser.

Svært at forstå debatten

Siverth K. Heilmann (A) var næste i rækken til at kalde arbejdet i Naalakkersuisut beskidt og uskønt.

Tillie Martinussen (SAM) forsøgte at få noget mere konkret på bordet i forhold til beskyldningerne om trusler, og hvilke ting udvalget mener, at Naalakkersuisoq har gjort, siden de har mistillid til ham.

Aqqaluaq B. Egede forklarede, at hele udvalget er blevet truet verbalt til at makke ret under arbejdet med lovforslaget om fangst og jagt.

Efter en pause fortsatte debatten til klokken 19, hvor afværgedagsordenen blev vedtaget med stemmerne ti for, otte imod og én der ikke stemte for eller imod.

