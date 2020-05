Udvalg forkaster forslag til ny lov om fangst og jagt

Merete Lindstrøm Onsdag, 27. maj 2020 - 09:43

Et nyt forslag om fangst og jagt skal efter planen sikre, at udnyttelsen​​​​​​ af fangstressourcer sker på et bæredygtigt grundlag og samtidigt udstyre Grønlands Fiskerilicenskontrol med en række nye værktøjer, til at sanktionere personer og selskaber, der overtræder regler om fangst og jagt.

Men forslaget er kommet i modvind under behandling i Fangst og Fiskeriudvalget. Udvalget forkaster simpelthen forslaget i deres betænkning til 2. behandlingen.

- Det er et enigt udvalgs vurdering, at det foreliggende lovforslag ikke er egnet til viderebehandling i sin foreliggende form. Udvalget vil derfor indstille forslaget til forkastelse.

Manglende høringssvar

Udvalgets anke går blandt andet på, at høringssvaret fra en af de vigtige parter i sagen -Fangstrådet – først er videresendt til udvalget d. 3. april i år, og at de påtegninger, udvalget har forelagt Naalakkersuisut efter 1. behandlingen, ikke er blevet medtaget i forslaget til 2. behandling.

- Et enigt udvalg opfordrer Naalakkersuisut til at trække forslaget tilbage og fremsætte et nyt lovforslag efter fornyet høring.

I betænkningen beskriver udvalget arbejdsprocessen som noget uskøn og understreger, at deres input til lovforslaget ikke er taget med i det forslag, der ligger til behandling i dag.

Forslaget kræver stadig rettelser

- Udvalget havde samråd med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og landbrug under sagsbehandlingen vedr. lovforslaget. Udvalgets anmodninger om ændringer og rettelser i lovforslaget er ikke blevet lavet om, som Naalakkersuisoq ellers lovede at gøre. Således har udvalgets arbejde og sagsbehandling af lovforslaget taget skade af det. Konsekvensen er, at der ikke længere er tid til lovforslaget, som ellers kræver en del rettelser.

Udvalget modtog ændringsforslag nr. 2 fra Naalakkersuisut den 15. maj 2020, samme dag som forårssamlingen begyndte, skriver de.