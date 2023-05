Endnu et år med røde tal for selvstyre-selskab - nyt hold præsenteret

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. maj 2023 - 14:43

2022 var endnu et meget stille år i selvstyrets tidligere olie-selskab, der nu har fået fået nyt navn i form af NunaGreen og også nye opgaver.

Årets reultat blev et underskud på 1,7 mio. kr. Det kom frem torsdag, hvor NunaGreen holdt generalforsamling. Resultatet fremgår af en regnskabsgennemgang fra Formandens Departement:

LÆS OGSÅ: Ny direktør i NunaGreen: Glæder sig meget til at tiltræde stillingen

- Selskabets lave aktivitetsniveau i 2022 reflekteredes i selskabets organisatoriske forhold, der er nedbragt til et absolut minimum for at minimere selskabets omkostningsniveau, skriver departementet om regnskabet.

Som det fremgår af nedenstående hovedtal, har der ikke været nævneværdig aktivitet i selskabet gennem flere år. Det ændrer sig dog nu, hvor selskabet har skiftet navn til Nunagreen og er blevet udpeget til at skulle stå for at optage lån og gennemføre anlægsarbejderne for vandkraftprojekter ved Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.

Formandens Departement

I forbindelse med at Nunaoil blev til Nunagreen blev virksomhedskapitalen reduceret fra 10 mio. kr. til 0,4 mio. kr.

De 9,6 mio. kr. fra virksomhedskapitalen er overført til øvrige reserver, hvoraf de 5,8 mio. kr. bruges til at dække overførte underskud fra tidligere.

LÆS OGSÅ: NunaGreen skal stå for de store vandkraftprojekter

Det fremgår af regnskabsgennemgangen, at Nunagreen i løbet af 2022 afsluttede sine sidste olieaktiviteter.

Formand glæder sig

På trods af det sløje resultat for 22, var det en stolt bestyrelsesformand, Stine Bosse, der nu er i fuld gang med NunaGreens nye opgaver.

Erhvervskvinden præsenterede den nye ledelse (som kan ses på et billede øverst i artiklen), og hun fortalte også om den nye organisering af Nunagreen. Den fremgår af nedenstående grafik:

Nunagreen

Stine Bosse forklarede, at NunaGreen Construction skal stå for opførelsen af vandkraftværker og sørge for energiforsyning til borgerne. Det andet selskab NunaGreen Development skal søge at skabe indtægter til Grønland via eksempelvis power-to-x projekter.

Opdelingen fremgår af nedenstående tabel:

Nunagreen

Ifølge Stine Bosse er selskabet igang med arbejdet med at få finansieringen af vandkraftværkerne på plads med store internationale banker. Det sker i samarbejde Selvstyret.

Bestyrelsen ser således ud: