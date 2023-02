Ny direktør i NunaGreen: Glæder sig meget til at tiltræde stillingen

Anders Rytoft Torsdag, 02. februar 2023 - 14:43

Hans Ulrik Skifte bliver administrerende direktør i NunaGreen, oplyser selskabet, som blev oprettet i december 2022, i en pressemeddelelse.

Han kommer fra en post som direktør for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq. Nu skal han stå i spidsen for det nyoprettede selskab, som blev stiftet efter, at Inatsisartut ophævede en lov, som har banet vejen for, at det tidligere olieselskab Nunaoil kunne blive et grønt energiselskab.

- Vi er rigtig glade for og stolte over at kunne tiltrække Hans Ulrik til stillingen som ny CEO.

Det siger bestyrelsens forperson i NunaGreen, Stine Bosse.

Hun mener, at Hans Ulrik Skifte har en stærk faglig profil og påpeger blandt andet, at han har solid ledelseserfaring, politisk kendskab og forståelse for, hvordan man driver forretning.

Bidrage til den grønne omstilling

Hans Ulrik Skifte har - foruden flere års erfaring med at lede miljø-og-teknik-opgaver på kommunalt niveau - indsigt i energiselskaberne Polaroil og ESANI. Han er ingeniør med speciale i arktisk teknologi og har desuden en mini-MBA inden for ledelse.

- Jeg glæder mig meget til at tiltræde netop denne stilling. At bidrage, ikke bare til den vigtige grønne omstilling i Grønland, men også at kunne bidrage til vidensopbygning og sikre vores finansielle interesser i Grønlands ressourcer, er noget, jeg ser meget frem til, siger Hans-Ulrik Skifte.

Det nye NunaGreen skal både varetage finansielle interesser og opbygge knowhow i Grønland inden for forskellige former for vedvarende energi. Samtidig er det planen, at NunaGreen skal være med til at udvikle projekter, der både kan være med til at fremme den grønne omstilling og sikre indtægter til samfundet.