Fra Nunaoil til Nunagreen: Ledelsen styrkes med nye bestyrelsesmedlemmer

Stine Bosse og Mikkel Krogh Søndergaard får selskab af tre nye bestyrelsesmedlemmer

Det sker efter, at Nunaoil A/S, der hidtil har jagtet gas og olie, nu skal arbejde med fornybar energi og grøn omstilling. I den forbindelse skifter selskabet navn til Nunagreen A/S. Formandens Departement oplyser, at selskabets vedtægter ændres, mens bestyrelsen styrkes med faglige kompentencer inden for området.

Naalakkersuisut har i tæt samarbejde med bestyrelsesformand Stine Bosse udpeget Volinka D. Augustenborg, Morten Stilling og Inúnguak Pedersen Abelsen. Fællesnævneren for de tre kandidater er stor erfaring og viden inden for grøn energi, power-to-x og storskalaprojekter i Arktis.

To bestyrelsesmedlemmer trækker sig

Volinka D. Augustenborg, uddannet advokat fra University of California, Berkeley School of Law, har arbejdet med finansielle reguleringstiltag omkring grøn energi med særlig viden inden for salg af grøn energi i sit arbejde for Ørsted og Statkraft Energi.

Morten Stillinge er uddannet ingeniør med en naturvidenskabelig baggrund fra DTU og en Ph.D. inden for Nano-videnskab. Siden 2008 har han været engageret i udviklingen af grøn omstilling for en række virksomheder, herunder McKinsey, Dong Energy, Maersk og Ørsted.



Inúnguak Pedersen Abelsen er ansat hos Kalaallit Airports A/S som assisterende anlægschef. Han er uddannet bygningsingeniør og har blandt andet arbejdet hos Inuplan A/S, Viadania og Orbicon Arctic A/S. Inúnguak Pedersen Abelsen har erfaring med bygge- og anlægsopgaver i Grønland og specifikt erfaring med storskala infrastrukturprojekter under arktiske forhold.

Naalakkersuisut takker Cicilie Senderovitz og Susanne Juhl, der begge har valgt at trække sig fra bestyrelsen, for deres kompetente bidrag til Nunaoil A/S. Naalakkersuisut ser frem til at præge udviklingen fremad indenfor grøn omstilling og fornybar energi i samarbejde med selskabets ledelse, lyder det fra departementet.