Emma Lennert har corona: Pas på - alle kan blive smittet

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. juli 2021 - 09:43

Positiv. Det var det, Emma Lennert hørte myndighederne kalde hende, da hun fik en opringning fra dem tirsdag formiddag efter en coronatest.

Det skulle være en rolig tur og et godt ophold i Qaqortoq for 25-årige Emma Lennert fra Sisimiut. På grund af coronasituationen har Emma Lennert ikke rejst til udlandet, men valgte at rejse internt i landet.

Uheldet er dog ude, og flere er nu smittet med noget, der tyder på en meget smitsom coronavirus – deriblandt Emma Lennert.

- Jeg og en veninde fik symptomer på let forkølelse søndag aften. Vi skulle rejse hjem dagen efter, så vi forhørte os til sundhedspersonale men fik ikke noget klart svar på, hvordan vi skulle forholde os til noget, der ligner lettere forkølelse, fortæller Emma Lennert.

Emma Lennert havde været i de varme kilder ved Uunartoq i Qaqortoq for at bade fredag, og om aftenen havde hun været til koncert med Tomba i Rockhouse. Så hun tænkte, at det er almindelig forkølelse, hun og veninden havde fået.

Hjemturen

Ved hjemrejsen var hun stadig overbevist om, at hun havde let forkølelse. Symptomerne var ikke til at mærke hele tiden. Og symptomerne var mest ved halsen i form af tør hals.

- Under rejsen valgte jeg alligel at være meget påpasselig. Jeg holdt mig på afstand. Og jeg brugte store mængder håndsprit og vaskede hænder hver gang, jeg kunne komme til det, fortæller Emma Lennert.

Hjemme i Sisimiut valgte hun at gå i karantæne. Tirsdag morgen havde symptomerne taget til, og der fik hun mistanke om, at den var helt gal og bestilte tid til en test. Den vidste sig at være positiv for Covid-19.

- Tirsdag havde jeg allerede en mistanke om, at jeg var smittet. Altså dagen efter min hjemkomst. Da jeg fik beskeden, var jeg selvfølgelig overrasket, men jeg bevarede roen, da jeg på det tidspunkt havde forventet det og forberedt mig lidt på svaret, siger hun.

Hendes sygdomsforløb er mild, og hun har svært ved at forklare symptomerne. Men hun understreger, at symptomerne kommer og går, som det passer dem.

- Jeg er mest tør i halsen. Hosten kommer lige pludselig, og så kan jeg være helt frisk efter et par timer. Jeg har også nogle gange hovedpine og snottet næse og får feber en gang imellem. Men symptomerne er ikke vedvarende og kommer i bølger, fortæller hun.

Pas på derude

Hun understreger, at hun stadig er tryg ved, at hun rejste hjem mandag. Også selvom hun havde milde symptomer på det tidspunkt. Alle medpassagerer på hendes rute fra Qaqortoq til Sisimiut er nu sendt i karantæne og skal testes for coronavirus.

- På rejsetidspunktet vidste jeg ikke, jeg var smittet. Og jeg er tryg, for jeg passede virkelig meget på under hjemrejsen. Men det er vigtigt at huske, at alle kan blive smittet med coronavirus. Så jeg vil opfordre til, at borgerne følger retningslinjerne og passer på, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Jeg ved ikke, hvor jeg blev smittet. Så jeg kan kun opfordre til, at folk passer på, for man ved aldrig, hvornår smitten kommer. Hold afstand, kram ikke og husk god håndhygiejne. Disse råd vil hjælpe os, hvis vi følger dem, siger hun.

Emma Lennert fortæller, at hun tirsdag eftermiddag valgte at ringe til sine bekendte og venner, som hun havde set under opholdet i Qaqortoq. Hun fortæller endvidere, at smitteopsporingen i hendes tilfælde stadig er i gang.

Mindst 12 personer, der var i Qaqortoq med hende er nu i karantæne.

I en livesending på Facebook onsdag aften fortæller Emma om sit forløb med corona. Se videoen her.