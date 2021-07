Rejsende sendes i karantæne og til test

Merete Lindstrøm Onsdag, 14. juli 2021 - 21:57

Nogle af de personer, der er testet positive for corona, har være ombord på flere fly og en helikopter, efter de er blevet smittet. Derfor opfordres alle, der har været med på samme afgange til at gå i karantæne og til at blive testet hurtigst muligt for at undgå smitespredning.

Det handler om disse afgange mandag den 12. juli

o Qaqortoq-Narsarsuaq Helikopter GL356

o Narsarsuaq-Nuuk fly GL416

o Nuuk-Sisimiut fly GL258

Tirsdag blev indført følgende restriktioner foreløbigt gældende til fredag:

Mundbind i offentlige transport. Det vil sige i fly, skib, bus og taxaer.

I offentligt tilgængelige lokaler skal man også bruge mundnbind, som i butikker.

Bustransport begrænses, så der maksimalt er det antal passagerer, der passer med antal sæder.

Forsamlingsbegrænsninger indføres, så der max kan være 50 procent af brandmyndighedernes anbefalinger. Men max 20 personer i offentlige bygninger, som ikke er fødevarerbutikker.

Cafeer, restauranter og beværtninger må max have 20 gæster inde. Der må også sidde 20 gæster udenfor beværtningerne.

Indrejsende får påbud om ikke at deltage ved forsamlinger.

Torsdasg klokken 11.00 holder Naalaakkersuisut pressemøde med status over smittesituatuationen og opsporingsarbejdet. Hvorvidt restriktionerne forlænges eller strammes, er der ikke meldt noget ud om endnu.