Eksperimentbarn: Det bliver godt at få sat punktum

Knud Fl. Larsen Mandag, 28. februar 2022 - 14:48

Endelig kom der en afgørelse i sagen om eksperimentbørnene

De seks nulevende såkaldte ”eksperimentbørn” får hver 250.000 kroner i erstatning eller måske rettere i godtgørelse, som Social- og Ældreministeriet kalder det.

Eva Illum, et af de 22 børn, som i 1951 blev sendt til Danmark som led i socialt forsøg, er naturligvis meget glad for, at der langt om længe er kommet en afgørelse.

- Jeg fik beskeden om afgørelsen i fredags og blev naturligvis rigtig glad, fortæller Eva Illum til Sermitsiaq.AG.

- Det bliver godt, at få sat et punktum i sagen, så vi kan komme videre. Det er hårdt hele tiden, at blive mindet om alt det der skete for så mange år siden. Mange tårer er gennem årene blevet grædt.

Til statsministeriet

Eva Illum og de fem andre er inviteret til statsministeriet den 9. marts. Sagen skal afsluttes på en værdig måde.

Eva Illum glæder sig til dagen og håber på, at også Grønland medvirker til, at dagen bliver rigtig god og meget mindeværdig.

- Selvfølgelig har jeg spekuleret over, hvad jeg skal bruge pengene til. Min første indskydelse er, at vi gerne vil have bygget et ekstra værelse til sommerhuset. Og selvfølgelig kan jeg godt drømme om at komme til Grønland endnu engang. Det er 15 år siden, at vi sidst var der, slutter Eva Illum.