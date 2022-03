Efterlyser beregninger på fly-afgift

Thomas Munk Veirum Torsdag, 03. marts 2022 - 07:43

For at lappe et kommende millionunderskud i Mittarfeqarfiit har Naalakkersuisut foreslået, at der kan indføres en afgift, der pålægges alle flyrejsende. Det fremgår af et lovforslag om Mittarfeqarfiits fremtid, som har været i høring.

Departement for Råstoffer og Justits foreslår i et høringssvar, at der laves konkrete beregninger for konsekvenserne af en sådan afgift:

- Det bør overvejes, om der skal udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse af det i høringsforslaget omtalte solidariske infrastrukturbidrag, der kan pålægges alle flyrejsende som solidarisk bidragende til de kommende servicekontrakter med Mittarfeqarfiit, skriver departementet.

LÆS OGSÅ: GE er kritisk overfor udsigt til flyafgift

Analysen skal give mulighed for, at man politisk kan argumentere for og imod forskellige prismodeller, lyder det videre i svaret.

Udsigten til en afgift på alle flypassagerer har vakt bekymring i arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv (GE). Organisationen frygter, at afgiften kan forringe Grønlands konkurrenceevne med andre turistdestinationer:

Finansdepartement har fokus på armslængde

- Vi skal til at tænke i konkurrence med de nye lufthavne, så hvis man vil tage omkring 80 millioner kroner i afgifter, risikerer vi, at Grønland og de nye lufthavne ikke bliver attraktive nok i konkurrencen med andre destinationer, har direktør i GE, Christian Keldsen, udtalt i forbindelse med høringen af Mittarfeqarfiit-lovforslaget.

Derudover er Departementet for Finanser og Ligestilling kommet med et omfattende høringssvar, hvor departementet blandt andet opfordrer til, at Mittarfeqarfiit får en højere grad af selvbestemmelse, når det gælder fastsættelse af selskabets takster.

Det skal give selskabet større uafhængighed af centraladministrationen og sikre, at Mittarfeqarfiits økonomi kommer til at hænge sammen på sigt:

Skal indlemmes i KAIR

- Det kan overvejes i lovteksten at præcisere, at det til en enhver tid siddende Naalakkersuisut ikke skal godkende Mittarfeqarfiit A/S’ ansøgninger om takstændringer, såfremt ansøgningerne er i overensstemmelse med de af Naalakkersuisut godkendte principper for takstfastsættelsen, skriver departementet i sit høringssvar.

Lovforslaget om Mittarfeqarfiit har været i høring i forbindelse med, at Naalakkersuisut ønsker at indlemme Mittarfeqarfiit som et datterselskab i Kalaallit Airports Holding.

LÆS OGSÅ: Nye lufthavne vil koste selskab millioner

Indlemmelsen i Kalaallit Airports Holding ændrer dog ikke på, at Mittarfeqarfiit står med et kæmpe økonomisk problem, når selskabet mister millioner af kroner i indtægter fra lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Kangerlussuaq.

Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat skal ejes og drives af Kalaallit Airports International, og trafikken i Kangerlussuaq forventes at blive minimal, når atlanttrafikken flyttes til Nuuk.

Derfor er der i lovforslaget et stort fokus på, hvordan de fremtidige økonomiske betingelser skal tilrettelægges for Mittarfeqarfiit.