DR sætter fokus på problematiske grønlandske adoptioner

Danmarks Radio har i øjeblikket et stort tema om Grønland. Søndag blev den første af fire udsendelser om Grønland og Danmarks fælles historie sendt. Programmerne har Nukâka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen som værter.

Mandag har endnu et program fået premiere på DRTV - en dokumentarserie hedder "Grønlands forsvundne børn" og handler om grønlandske børn, der frem til 1970'erne blev bortadopteret til Danmark:

- Hundredvis af grønlandske børn blev bortadopteret til Danmark frem til 1976 - mange af dem mod familiens vilje. I denne dokumentarserie rejser to af dem tilbage til Grønland for at møde deres biologiske familie og finde svar på, hvad der skete dengang, de blev adopteret og forsvandt fra Grønland, skriver DR om programmet.

Én af dem der rejser tilbage til Grønland er Susanne Sahlgren:

- Susanne har holdt sin biologiske grønlandske familie på lang afstand og levet et godt liv med sin adoptivfamilie i Danmark, men langsomt begynder hun at blive nysgerrig på sin grønlandske fortid, skriver DR.

Udover tv-programmerne står DR også bag podcasten "Qallunaaq – Hvad er jeg". Det er en ny podcast på DR P3 om, hvordan det er ikke at kunne sit modersmål og ikke at føle sig hjemme nogen steder. Der er desuden et tv-program på vej, hvor kronprinsen besøger Grønland.