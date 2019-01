Direktør om ny lufthavn: Sikkerheden er vigtigere end udseendet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 11. januar 2019 - 15:28

- Sikkerheden er det absolut vigtigste, og det skyldes, at lufthavnen skal bruges som lufthavn. Hvis vi skal gøre noget, så må det ikke skade sikkerheden, men vi er naturligvis meget åbne for at lave udsmykning, siger lufthavnsdirektør Steffen Ulrich-Lynge til Qanorooq.

Borgmester Asii Chemnitz Narup har sendt et kritisk høringssvar i forbindelse med den ekstraordinære høringsrunde i forbindelse med VVM-redegørelsen, hvor hun er bekymret for, at lufthavnen ikke vil blive det smukke vartegn, som man havde håbet.

Møde med kommunen

Lufthavnsselskabet har ifølge knr.gl holdt et møde med ledelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor man fik talt om, hvordan man i et samarbejde kan få den nye lufthavns visuelle udtryk til bedre at glide ind i omgivelserne, samtidig med at den bynære lufthavn bliver et vartegn for byen.

- Vi har ikke overvejet, at lufthavnen skulle bygges anderledes, fordi det er almindeligt, når man bygger lufthavne, at man bruger store sten, der stables på en pæn måde. For eksempel er Agnethesvej i Nuuk bygget på samme måde. Jeg synes, den er meget pæn at se på fra afstand, selvom den ikke har samme højde, som den kommende lufthavn, siger administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge ifølge public service-stationen.

Forslag udarbejdes

Kommunen er i gang med at lave et forslag til, hvordan man kan forbedre lufthavnens visuelle udtryk.