Asii til kamp mod lufthavns-øjebæ

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. december 2018 - 12:11

Visuelt frygter borgmester Asii Chemnitz Narup, at den nye lufthavn ikke bliver det nye vartegn, som kan blive en signatur for byen.

- Kommunen har tidligere foreslået en lyssætning, som en signatur, eller en æstetisk bearbejdning af det store opfyld, med terrasser, bevoksning eller med en form for kant langs toppen, oplyser borgmesteren i høringssvaret og konstaterer skuffet:

Negativt vartegn

- Projektets visualiseringer viser tydeligt, at dette anlæg kan blive et negativt vartegn for Nuuk.

Borgmesteren, der for få uger siden kunne juble over, at den langstrakte lufthavnsdebat endelig fik et flertal bag sig i Inatsisartut, er anderledes kritisk i dag.

- Det er uambitiøst, at man ikke tager stilling til materialiteten i det fysiske aftryk, fastslår borgmesteren.

Lille Marlene og arret

Hun er også bekymret for, hvor Lille Marlene efterlades, når man har bortsprængt store mængder fjeld, der skal bruges som fyld under landingsbanerne.

- Igen ønsker kommunen, at det ar, der efterlades, bearbejdes, så det ikke fremstår som en skamstøtte over, hvordan naturen altid er taberen i fremskridtets eller udviklingens tegn, lyder det skarpt.

På det visuelle plan står Asii Chemnitz Narup uforstående over for, at de megastore master (60 til 80 meter, red.) med landingslys designmæssigt er overladt til den vindende entreprenør.

Master skal designes

- Der bør indtænkes en proces, hvor vigtigt design godkendes eventuelt af en dommerkomité, mener borgmesteren, der kalder masterne for de højeste bynære konstruktioner i Grønland.

- Lufthavnen og masterne bliver en synlig snitlinje mellem Nuussuaq og Qinngorput. Borgerne kommer til at omgå disse store konstruktioner dagligt, skriver borgmesteren i høringssvaret, som er sendt til Miljødepartementet.

Det er hendes håb, ”at Kalaallit Airports og Naalakkersuisut skruer op for ambitionerne i forhold til miljøet, den menneskelige skala og den arkitektoniske bearbejdning af både anlægget og masterne”.

Mangelfuldt

- Det nuværende projekt er i den grad mangelfuldt, og der er en konkret risiko for, at dette infrastrukturanlæg bliver et negativt vartegn for Nuuk, slår borgmesteren fast.