Direktør om mulig jule-strejke: - Under maksimalt pres

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. november 2022 - 12:00

Air Greenland har for anden gang i år modtaget et strejkevarsel lige op til en højtid. I foråret var det Dansk Metal der varslede konflikt lige før påsken, og nu er det Flyvebranchens Personale Union, FPU, der varsler konflikt, som potentielt kan træde i kraft i december lige op til jul.

Air Greenland meldte ud om strejkevarslet mandag, og selskabet fik kritik på sociale medier fra flere borgere, der naturligt nok frygter for eventuelle rejseplaner i julen.

Direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, siger til Sermitsiaq.AG, at han har forståelse for kritik af situationen:

- Jeg forstår den 100 procent. Hvis der er nogen, der forstår konsekvensen af det her, så er det jo mig og selskabet, særligt med det år, vi har været igennem, så forstår jeg 100 procent frustrationen.

Melder ud så snart man kan

Helt overordnet kalder direktøren situationen for ærgerlig:

- Det er rigtig rigtig ærgerligt. Vi har forhandlet siden foråret. Vi har haft fredspligt hen over sommeren, og vi gik i gang igen i oktober, og vi synes, vi har lagt et godt tilbud på bordet.

- Det synes vores modpart ikke, og de udnytter, at vi er på vej ind i en højsæson, og det lægger maksimalt pres på selskabet, siger Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Direktøren kan ikke berolige kunderne på nuværende tidspunkt, da det videre forløb endnu er uklart:

- Vi har ikke modtaget andet konfliktvarsel endnu, og det er først, når vi gør det, at vi reelt ved, hvornår de ønsker at strejke. Lige så snart vi har modtaget andet konfliktvarsel, kan vi sige noget om tidsperspektivet, og så skal vi nok melde ud til kunderne, siger Jacob Nitter Sørensen.

Har ikke varslet lockout

Direktøren understreger, at Air Greenland ikke har gjort brug af sin ret til at varsle lockout, fordi selskabet ikke vil puste til konflikten:

- Vi har hele tiden ønsket en forhandlingsløsning, og derfor valgte vi ikke at lægge et konfliktvarsel. Den ligger udelukkende hos FPU. Det er også for at sende et signal til kunderne om, at vi ønsker faktisk ikke det her, siger Jacob Nitter Sørensen.

Spørgsmål: Kunne I have gjort mere for at undgå det her?

- Man kan altid imødekomme modpartens krav, men vi står i en situation, hvor vi har lagt det på bordet, som vi mener er realistisk. Vi har lagt et tilbud med nogen realistiske lønstigninger mod noget mere fleksibilitet i planlægningen af arbejdstiden, siger Jacob Nitter Sørensen.

- Et rigtig godt tilbud

Med hensyn til hvorfor der for anden gang i år optræk til konflikt lige før en højtid, siger direktøren:

- Det er klart, at Air Greenland er kritisk infrastruktur i Grønland, så når man vælger højtiderne, må det være for at lægge maksimalt pres på selskabet og samfundet. Det må jo være derfor, man vælger den timing.

Kabinepersonalets overenskomst udløb 31. december sidste år, og forbundssekretæren i FPU har i forbindelse med strejkevarslet udtalt, at der har været meget lidt respons fra Air Greenland i forhandlingerne. Jacob Nitter Sørensen henviser i den forbindelse igen til, at selskabet mener, at have givet et godt tilbud:

Håber på løsning i Forligsinstitutionen

- Som sagt synes vi i den situation, vi står i, at vi har lagt et rigtig godt tilbud på bordet til medarbejderne, og det kan vi konstatere, at det har de ikke accepteret, og så vælger de at bruge det værktøj, der hedder konflikt.

- Så træder der et system i kraft i forhold til blandt andet Forligsinstitutionen, og der håber jeg selvfølgelig, at vi kan forhandle en løsning på plads, siger Jacob Nitter Sørensen.

Direktøren ønsker ikke at afsløre, hvad de konkrete knaster består i mellem Air Greenland og kabinepersonalet af hensyn til forhandlingerne.