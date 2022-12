Diplomatiske Kofod erstattes af bramfri Løkke

Thomas Munk Veirum Fredag, 16. december 2022 - 07:43

I forbindelse med regeringsdannelsen i Danmark er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i en ny nøglerolle i dansk politik.

Dels er han formand i regeringspartiet Moderaterne og nu også nybagt udenrigsminister.

Lars Løkke Rasmussen er en markant politiker, der deler vandene, og det gør han også her i landet. Eksempelvis er folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) særdeles kritisk overfor Lars Løkke Rasmussens måde at føre grønlandspolitik, hvorimod Aaja Chemnitz (IA) overvejende er positiv og vurderer, at den tidligere statsminister har gjort meget for grønlandsk erhvervsliv.

Og det bliver særdeles spændende se, hvordan Lars Løkke Rasmussen vil gå til sin nye rolle som udenrigsminister, siger lektor og leder af Nasiffik - Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik på Ilisimatusarfik, Rasmus Leander Nielsen.

Kofod var diplomatisk

Han siger, at Løkkes forgænger, Jeppe Kofod (Soc.), gennem den seneste regeringsperiode, har været pragmatisk i samarbejdet med Grønland, hvorimod Lars Løkke Rasmussen gennem adskillige år flere gange har gjort sig bemærket ved at komme med opsigtsvækkende meldinger om Grønland:

- Lars Løkke er en mere bramfri type, i forhold til rigsfællesskabet og nogle af de udfordringer der er, hvor Jeppe Kofod måske var mere diplomatisk og gjorde en del ud af at komme herop til møder og ikke var så bombastisk i sine udtalelser, siger Rasmus Leander Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Lektoren henviser eksempelvis til, at Løkke ved konferencen Future Greenland i Nuuk i år udtalte nogle klare holdninger til, hvad Grønland burde og ikke burde gøre. Det falder ofte ikke i god jord her i Grønland, når danske politikere på den vis vil 'blande' sig i grønlandske affærer.

Udtalelser kan skabe konflikter

Løkke ser dog anderledes på tingene og har de senere år talt for, at der ikke bør være berøringsangst fra Danmarks side i forhold til at diskutere problemer som eksempelvis overgreb på børn i Grønland. I sommeren 2020 vakte det også ogsigt, da han udtalte, at "Grønland kan godt glemme drømmen om reel selvstændighed. Det vil USA ikke lade passere."

Med de bramfri udtalelser in mente vurderer Rasmus Leander Nielsen, at det til gengæld bliver en klar fordel, at det er en mand med solidt kendskab til rigsfællesskabet, der nu varetager udenrigsministerposten, fordi udenrigsministre i en dansk regering typisk varetager en del spørgsmål, der også vedrører Grønland.

- Det kan være en ret stor fordel, at han ikke skal starte helt forfra. Der har tidligere været ministre, der ikke har været særlig godt klædt på.

- Omvendt kan hans udtalelser skabe nogle konflikter hen ad vejen, så det bliver spændende at se, hvordan det samarbejde kommer til at fungere. Der må vi se, hvad det er for en version af Lars Løkke, som vi får at se i den sammenhæng, siger Rasmus Leander Nielsen.