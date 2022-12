Aki-Matilda: Konkret regeringsgrundlag vigtigt - særligt på grund af Løkke

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. december 2022 - 14:16

Et nyt regeringsgrundlag er blevet præsenteret i Danmark, og det afsnit der handler om Rigsfællesskabet fylder knap to sider.

Det står i skærende kontrast til de tre sætninger, der blev plads til i det såkaldte forståelsespapir, der var grundlaget for den socialdemokratiske mindretalsregering i sidste valgperiode.

Ifølge folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam har hun kæmpet hårdt for, at indholdet om Grønland i regeringsgrundlaget skulle udvides kraftigt, fordi Mette Frederiksen har valgt at gå i regering med Moderaterne og Venstre.

Særligt har Aki-Matilda Høegh-Dam været skeptisk overfor tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen - og det er hun stadig:

Stadig kritisk overfor Løkke

- Jeg er stadig kritisk overfor Løkkes grønlandspolitik, og jeg har forholdt mig til det på den måde, at jeg krævede, at der var mere end en sætning om Grønland i regeringsgrundlaget. Det har jeg fået igennem.

- Når det er en bred regering, skal politikken være så konkret som muligt, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

Hun henviser blandt andet til, at da Lars Løkke Rasmussen var statsminister gjorde han ikke en fra Grønland til formand i Grønlandsudvalget i Folketinget:

- Han er også kommet med udtalelser om arbejdet med selvstændighed og en forfatningskommission, hvor han truede med at stoppe bloktilskuddet. Den retorik skader virkelig vores samarbejde, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Områder skal udvikles

Hun siger, at noget af det vigtigste for hende har været at få indføjet, at der skal arbejdes med de sagsområder, som staten varetager i Grønland. Det skal blandt andet undersøges, om fødevareområdet kan administreres i Grønland:

- Det er et dansk ansvarsområde, men det betyder jo ikke, at det ikke skal udvikles, og at vi eksempelvis ikke har et sted i Grønland, hvor man kan få tjekket fødevarer, man gerne vil sende ud til resten af verden.

- Det har været en hæmsko for mange ivæksættere, som skal sende deres fødevarer til Danmark først. Den del har vi holdt hårdt på, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun siger videre, at også øvrige ansvarsområder som eksempelvis udlændinge- og integrationspolitik skal opdateres:

Glad for ambitiøs klimapolitik

- Vi har en masse lovgivning, der ikke er opdateret siden 50'erne og 60'erne. Det skal opdateres, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun nævner også, at det er særdeles vigtigt, at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der intet laves om Grønland uden at Grønland er med.

- Her var det igen vigtigt, at det ikke bare er os folketingsmedlemmer, de bruger som en sovepude ved at tale med os, og sige det var det, men at det er hele Grønland, man får talt med, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Udover de ting der handler om Grønland, så hæfter Aki-Matilda Høegh-Dam sig også ved den nye regerings klimapolitik. Den går blandt andet ud på, at Danmark skal være CO2 neutral i 2045:

- De har en meget ambitiøs klimapolitik. Det er også et vigtigt område for os. For klimaforandringerne går også udover det grønlandske inuit folk. Det er vigtigt, at vi selv og resten af verden tager klimaudfordringerne seriøst, siger hun.