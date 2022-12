Aaja om regeringsgrundlag: - Det ser lovende ud

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. december 2022 - 11:47

Onsdag er der præsenteret et nyt regeringsgrundlag for en kommende dansk regering, og det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) oplyser, at hun vil være støtteparti for den nye regering.

I forhold til om det betyder, at Aaja Chemnitz har lovet at stemme med regeringen i kabinetsspørgsmål, siger hun, at det er op til forhandlinger i de kommende dage, hvor der blandt andet skal forhandles om pladser i de forskellige udvalg i Folketinget:

- Nu skal der først forhandles om udvalgspladser, og her ønsker vi en fast plads i udenrigspolitisk nævn. Så må vi se hvad aftalen bliver.

IA gik til valg på ti konkrete krav til en kommende regering. Det er langt fra alle kravene, der berøres i regeringsgrundlaget, men folketingspolitikeren siger, at det ser lovende ud:

Fokus på bekæmpelse af overgreb

- Det vigtigste for mig er, at vi får skabt nogle rammer for, at vi kan opfylde de ti krav, som vi er gået til valg på, og det ser lovende ud, siger hun.

Konkret fremhæver hun, at der blandt andet er fokus på hjælp til udsatte børn og unge i Grønland i regeringsgrundlaget, samt at der skal være en større pulje til nordatlantiske projekter.

- Det er ikke skrevet ind i selve regeringsgrundlaget, men jeg ved, at der bliver afsat 30 mio. i stedet for 20 mio. kr., hvilket jeg selv har foreslået overfor Mette Frederiksen. Det glæder mig, for så er der flere konkrete projekter, der kan lade sig gøre.

Inddrages i vigtigt forsvarsforlig

Aaja Chemnitz hæfter sig desuden ved, at både naalakkersuisut og de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer bliver inddraget i det store forsvarsforlig, som ventes snart at blive forhandles på plads.

- Det er historisk og enormt vigtigt, for det bliver et af de allervigtigste forhandlinger i de kommende år, fordi der skal forhandles om omkring 90 mia. kr., hvor at Østersøen og Arkits er de to områder, man peger på, bør have den største opmærksomhed.

Politikeren fortæller, at hendes fokus i den forbindelse vil være øget overvågning af luftrummet omkring Grønland og at der gøres mere i forhold til cybersikkerhed i Grønland.

Og det handler om at være klar, for forhandlingerne om forsvarsforliget kan snart gå i gang, vurderer politikeren, der blandt andet henviser til, at målet om, at Danmark skal bruge to procent af BNP på forsvaret, rykkes frem til 2030.

En uprøvet trio

- IA er altid klar til at gå i gang med forhandlingerne. Det har været meget centralt i valgkampen, og jeg glæder mig over, at Grønland kommer til at sidde med, siger Aaja Chemnitz.

Med hensyn til den nye konstellation, hvor regeringen altså består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, er Aaja Chemnitz optimistisk:

- Det er en uprøvet trio, men også noget som med grønlandske briller giver nogle lovende takter. Mette Frederiksen har gjort det godt i forhold til den her undskyldning og anerkendelse af historien, mens Lars Løkke jo har haft fokus på at skabe erhvervsmuligheder i det grønlandske samfund og han har en forståelse som tidligere statsminister for rigsfællesskabet på en helt anden måde, som også bliver vigtig at få bragt i spil. det tror jeg bliver godt for Grønland, siger Aaja Chemnitz og fortsætter:

- Det er en spændende kombination man har og det er kun tiden der vil vise om det bliver en succes, men jeg er meget fortrøstningsfuld.