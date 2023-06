Derfor destrueres havterneæg: Det handler om kvoter eller forbud

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 27. juni 2023 - 11:53

103 havterneæg er destrueret efter konfiskation, da havternen er fredet og indsamling af fuglens æg er et brud på loven.

Destruering af æggene har fået flere borgere til tasterne som kalder destrueringen for spild af ressourcer.

Afdelingschef i departementet for fiskeri og fangst, Amalie Jessen fastslår dog i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at beslutningen er lige efter bogen:

- Der er ingen kvoter på havterneæg, og fuglen er totalfredet. Derfor er der ikke noget kuriøst ved, at Grønlands Fiskerilicenskontrol i samarbejde med politiet har besluttet at destruere de konfiskerede æg, lyder forklaringen fra afdelingschef Amalie Jessen.

Æggeskaller indgå som bevismateriale

Hvornår sagen skal for retten er endnu ikke berammet.

Men fiskerilicensinspektør i Grønlands Fiskerilicenskontrol, Claus E. Nielsen oplyser, at destruering af æggene er sket i tæt samarbejde med politiet, og at æggeskallerne vil indgå som bevismateriale i en eventuel retssag.

Claus Nielsen påpeger, ligesom afdelingschef i departementet for fiskeri og fangst, at ægindsamling fra totalfredet fugle er et lovbrud, og at handlingen på ingen måde kan forsvares.

De to mænd, der er sigtet for at have indsamlet æg fra havterner, risikerer en bøde på op mod 103.000 kroner, hvis de idømmes i retten. En bøde på at indsamle et æg af havterner udløser nemlig en bøde på 1.000 kroner.

Kan ikke sammenlignes med isbjørnekød

Debatten om havterneæg er blusset op på de sociale medier efter nyheden om, at to mænd er sigtet for at have brudt loven om forstyrrelse af fredede fugle i Kitsissunnguit ved Aasiaat.

En af pointerne fra læsere er, at de konfiskerede æg bør uddeles til alderdomshjemmet i Aasiaat, og påpeger at kød fra problemisbjørne deles ud ved aflivning.

Afdelingen for fiskeri og fangst i selvstyret kan dog ikke sammenligne indsamlede æg ved brud på loven og kød fra kvoterede dyr.

- Vi tager beslutninger på baggrund af loven. Er dyret fredet eller er der kvoter. Indsamling af æggene er et brud på oven. Men hvis vi tager isbjørne som et eksempel, så er dyret kvoteret, og nogle gange er borgere nødsaget til at aflive problemisbjørne. Der er forskel, lyder det fra afdelingschefen.

Uddeling ikke særsyn – ved kvotedyr

Departementet for fiskeri og fangst har et eksempel på problemisbjørne, der er aflivet i juni. I Niaqornat den 16. juni blev to isbjørneunge aflivet, da deres moder ikke kunne findes i området.

- Her er det besluttet, at kødet skulle deles ud til borgerne, mens skindene sendes til naturinstituttet, så deres bestandsgruppe og ophobning af tungmetaller i dyrene kan undersøges. Borgerne var nødsaget til at aflive dyrene, og hændelsen er ikke lovbrud, siger Amalie Jessen.

Hun understreger samtidig, at andre kvoterede dyr som hvaler også kan deles ud, hvis de er blevet fanget udenfor sæson. Her skal der dog være særskilte omstændigheder, som hvis hvalen er blevet fanget og indbundet i bundgarn ved et uheld og ikke kan komme fri.